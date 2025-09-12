"VitolinArte". Sfida di pittura. Artisti all’opera

VINCISuggestivi angoli e scorci panoramici è quanto può offrire Vitolini agli occhi attenti e alla mano delicata di un pittore. Da qui è nata l’idea di "VitolinArte", estemporanea di pittura promossa dal Circolo Arci Vitolini APS, in collaborazione con il Circolo Ricreativo Vitolini e il patrocinio del Comune di Vinci. L’appuntamento è per domenica 28 settembre e l’intento dell’iniziativa è quello di valorizzare un luogo che merita attenzione per i suoi aspetti architettonici e paesaggistici. Vitolini ha avuto un’importanza particolare in epoca medievale, quando si è sviluppato lungo un breve rilievo del Montalbano, con una doppia cerchia di mura e strutture di fortificazione, delle quali rimangono alcune tracce visibili. E il tema di questa prima edizione è proprio: "Vitolini, borgo del Montalbano fra passato e presente". Possono iscriversi (moduli e regolamento sono a disposizione online oppure contattando l’indirizzo mail [email protected]) artisti e artiste, dilettanti o professionisti, dai 14 anni in su. Per diverse ore della giornata di domenica 28 settembre, le vie e le piazze del paese saranno abitate da pittori e pittrici che, con i loro strumenti di lavoro, creeranno un’ambientazione coreografica naturale.

Nel pomeriggio dello stesso giorno si terrà, nella sede del Circolo, la premiazione delle tre opere vincitrici, individuate da una prestigiosa giuria. Ma anche i presenti alla cerimonia potranno votare, attraverso un sondaggio, il loro dipinto preferito. Durante la mattinata si terranno anche laboratori creativi per bambini e bambine, e una passeggiata nella natura alla scoperta delle bellezze storiche e naturalistiche circostanti. Ci sarà la possibilità di pranzare presso il Circolo e nel pomeriggio, prima della premiazione, musica in piazza. La manifestazione è realizzata con il contributo di Falorni Tech-Glass Melting Technology, sponsor culturale, senza finalità promozionali dirette, e con il sostegno delle aziende agricole Lupi Barano, Bianchi Carlo e Le Colline di Vinci di Paolini Lisa.