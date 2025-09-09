Cantine Tenuta Mariani. Scelte le tre opere per le etichette dei vini

Si è conclusa, tra le vigne della Tenuta Mariani di Massaciuccoli, la serata finale del concorso Artista diVino, l’iniziativa che unisce arte e vino per realizzare tre nuove etichette d’autore della vendemmia 2025. Ideato dall’associazione Promo-Terr con la collaborazione della Tenuta Mariani, il progetto è partito a maggio dal Grand Hotel Guinigi di Lucca e ha fatto tappa in alcune delle location più prestigiose della Versilia. Oltre 40 artisti contemporanei hanno raccolto la sfida sul tema "Vino, Arte e Territorio", coinvolgendo pubblico e giuria tecnica in una selezione che ha portato 30 opere alla fase finale. Nella serata conclusiva sono stati proclamati i dieci finalisti: Adriana Bonetti, Cristina Cateni, Giuseppe Casini, Manuel Santini, Matteo Marino, Carla Nicola, Paola Strada, Leonarda Bochatay, Mattia Vettori e Letizia Serredi. Tutti hanno ricevuto in premio una bottiglia di Segreto, vari omaggi e la possibilità di esporre in una mostra collettiva. Dalla rosa dei finalisti sono stati infine scelti i tre vincitori: al primo posto Mattia Vettori, seguito da Leonarda Bochatay e Letizia Serredi. Le loro opere diventeranno le etichette ufficiali della nuova annata delle Cantine Tenuta Mariani, un riconoscimento che lega in modo concreto il talento artistico al mondo della viticoltura. Grande la soddisfazione degli organizzatori per il successo della manifestazione.

"Un format che ha unito buon vino, arte, musica e territorio in un mix vincente, un’esperienza che intendiamo ripetere" hanno dichiarato Francesco Fiorini di Promo-Terr e Ido Mariani, patron della Tenuta. Il prossimo appuntamento è la mostra dei dieci finalisti, in programma dal 19 al 28 settembre nello spazio d’arte Il Bagatto dell’Hotel "RE Versiliana" di Marina di Pietrasanta, con il tema La mia opera preferita. Un’occasione per conoscere più da vicino la sensibilità degli artisti protagonisti di Artista diVino.