Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Empoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieCaso CocciTramvia FirenzeCubo NeroFunghiTaxi solidale
Acquista il giornale
CronacaIl rilancio del Giro d’Empoli. Ora nuova vita ai fondi sfitti. Il Comune pubblica un bando
12 set 2025
CARLO BARONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Empoli
  3. Cronaca
  4. Il rilancio del Giro d’Empoli. Ora nuova vita ai fondi sfitti. Il Comune pubblica un bando

Il rilancio del Giro d’Empoli. Ora nuova vita ai fondi sfitti. Il Comune pubblica un bando

Entro il 15 settembre sarà possibile per i proprietari partecipare alla manifestazione d’interesse. I locali vedranno anche manutenzione e utenze a carico dell’Ente prima dell’assegnazione.

L’assessore al commercio, Bellucci

L’assessore al commercio, Bellucci

Per approfondire:

Ripopolare i fondi sfitti delle vie che costituiscono il Giro d’Empoli con il riuso temporaneo e la rigenerazione commerciale. Entra nel vivo la proposta dell’amministrazione comunale chiamata “Apri Empoli“. Dopo gli incontri con alcuni proprietari ora l’amministrazione comunale – viene spiegato in una nota – ha lanciato la manifestazione d’interesse rivolta proprio a chi ha un fondo del centro storico al momento non utilizzato.

Secondo il bando, il Comune procederà a selezionare i fondi più adatti sulla base della loro localizzazione, delle caratteristiche, condizioni e del budget a disposizione; procederà a opere di manutenzione ordinaria e pulizia sui fondi scelti a totale carico dell’Ente, oltre all’allaccio delle utenze per il periodo di progetto, senza aggravio per il proprietario. Il Comune metterà poi a disposizione i fondi selezionati a soggetti privati che verranno debitamente selezionati dall’ente stesso per attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e culturali, compatibili con la destinazione dei fondi.

L’amministrazione si impegna a restituire il fondo almeno in condizioni pari a quelle in cui è stato consegnato. In cambio, il proprietario dovrà stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito con il Comune fino al 31 marzo 2026, affinché il fondo possa essere utilizzato secondo i fini e le modalità indicate nel progetto, per attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e culturali, compatibili con la destinazione del fondo stesso.

Possono presentare domanda i titolari di fondi sfitti delle seguenti vie: del Giglio, da via del Gelsomino a via Spartaco Lavagnini; via Spartaco Lavagnini, da via del Giglio a Via della Noce, via della Noce; via del Papa, da via della Noce a via del Gelsomino e la stessa via del Gelsomino. C’è tempo fino al 15 settembre.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata