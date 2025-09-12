La Consulta dei giovani sistema la scuola “Galilei“ sporcata dai vandali

Agli inizi del mese scorso, ignoti hanno imbrattato la facciata esterna e il cancello d’ingresso della scuola media "Galilei", utilizzando vernice bianca e blu. Il problema è però stato risolto a qualche settimana di distanza dai fatti grazie a un’iniziativa della Consulta dei Giovani e a un manipolo di giovanissimi volontari: questi ultimi, armati di altruismo, pazienza e senso civico, hanno infatti provveduto nei giorni scorsi a tinteggiare i beni imbrattati.

Un’azione messa in atto per la precisione lo scorso lunedì, dal tardo pomeriggio sino alla tarda serata: le ragazze e i ragazzi, attrezzati di vernice, rulli, pennelli, spatole, teli, secchi e strumenti vari (forniti anche dal Comune di Vinci) si sono ritrovati davanti alla scuola e si sono messi prima a ripulire e poi ritinteggiare la parte esterna dell’edificio scolastico oggetto di vandalismo.

La presidente della Consulta giovanile ha tenuto a precisare che il gruppo di lavoro che presiede "vuole trasmettere il messaggio tenace di coscienza, impegno, voglia di creare, costruire insieme al Comune quel senso responsabile attivo per la cura dei beni pubblici e rendere migliore la comunità in cui vive".

E un plauso ai giovani impegnati nell’operazione per l’azione messa in campo è arrivato anche dal sindaco Daniele Vanni e dal consigliere comunale delegato alle politiche giovanili del Comune di Vinci. "In questi quattordici mesi da sindaco di cose positive ne ho viste tante, ma questa è una delle azioni veramente più significative: un gruppo di giovani che si arma di rulli, pennelli e vernice per ripristinare le pareti esterne della palestra oggetto in passato di alcuni atti vandalici – il pensiero del primo cittadino, il quale non ha risparmiato parole di elogio per i giovani volontari - complimenti alla Consulta dei Giovani per l’idea e grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte all’iniziativa prendendosi cura del bene comune".