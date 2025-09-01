Empoli, infrazioni al semaforo: dal 15 settembre scattano le sanzioni in via Cappuccini

Quel cappellino della premier

Quel cappellino della premier
CronacaEmpoli, infrazioni al semaforo: dal 15 settembre scattano le sanzioni in via Cappuccini
1 set 2025
REDAZIONE EMPOLI
Il dispositivo è già stato acceso per le prove tecniche, ma avrà un periodo 'bianco' di due settimane per dare massima informazione alla cittadinanza

L'incrocio dove entrerà in funzione il t-red

L'incrocio dove entrerà in funzione il t-red

Empoli, 1 settembre 2025 – È acceso da questi giorni in via dei Cappuccini a Empoli il dispositivo che rileva le infrazioni di chi passa con il rosso al semaforo, ma cominceranno a essere verbalizzate le sanzioni solo a partire da lunedì 15 settembre. L'iter. Nelle scorse settimane di agosto, il macchinario è stato collaudato e durante il periodo di accensione sono state fatte le prove tecniche necessarie per il pieno e corretto funzionamento del macchinario. Considerato che la legge afferma che in caso di installazione di questi dispositivi debba essere data ampia e preventiva comunicazione alla cittadinanza, la giunta comunale ha disposto l'avvio ufficiale del dispositivo tra due settimane.

Ciò significa che da oggi saranno monitorati i casi di infrazione al passaggio di veicoli con il rosso del semaforo, ma da lunedì 15 settembre partiranno effettivamente le sanzioni che saranno notificate ai proprietari dei veicoli da parte della polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Gli altri dispositivi sul territorio. Gli 8 dispositivi simili attivi nel territorio comunale sono in funzione agli incroci di via Giovanni da Empoli-via Curtatone e Montanara, a Fontanella-Sant'Andrea nel tratto con senso unico alternato. Da metà settembre sarà la volta di quella di via dei Cappuccini, nel tratto di intersezione con via Ponzano e via Meucci, un'area molto trafficata della città.

