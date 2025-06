Empoli, ecco il TRed in via dei Cappuccini. Il semaforo inizia a fare le multe

Empoli, 9 giugno 2025 – Molto presto, “nelle prossime settimane” si fa sapere dal Comune di Empoli, al semaforo di via dei Cappuccini-via Ponzano verrà associato un dispositivo capace di vedere le infrazioni e far sì che arrivi la relativa multa a domicilio. Questione eminente di sicurezza stradale. Da dove nasce questa novità? In questi ultimi giorni, il Comune di Empoli ha stanziato ben oltre 100mila euro per la manutenzione ed il controllo dello stato di ‘salute’ di otto postazioni semaforiche in città con rilevamento di infrazioni. Il contratto di manutenzione con una ditta specializzata sarà valido per tre anni. Tra le pieghe del provvedimento, secondo quanto riferito dall’amministrazione contattata in proposito, è emerso il piano per via dei Cappuccini e via Ponzano.

“Gli otto dispositivi T-Red sono in funzione in due vie di Empoli, via Giovanni da Empoli-via Curtatone e Montanara, e a Fontanella-Sant’Andrea nel tratto con senso unico alternato. Dalle prossime settimane ne entrerà in vigore anche uno al semaforo di via dei Cappuccini-via Ponzano, un’area molto trafficata della città”, questa l’informazione dal Comune.

Via dei Cappuccini e via Ponza no è uno degli snodi viari a sud dell’abitato, cruciale per la mobilità cittadina. Questo il commento diretto del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi: “Fare l’accelerata dell’ultimo secondo per passare al semaforo con il verde o con il giallo è un comportamento sempre rischioso. Perlopiù in una zona trafficata come quella di via dei Cappuccini. Per questo è stato deciso con la polizia municipale dell’Unione dei Comuni di mettere sotto attenzione quel semaforo e di porre freno a quei comportamenti scorretti che rischiano di causare incidenti. Nelle prossime settimane sarà installato questo dispositivo che è in funzione anche in altre zone di Empoli e spero che possa portare i conducenti a comportamenti più cauti”. Per gli altri otto T-Red già esistenti, come detto, si procede a manutenzione con un piano triennale.

A.C.