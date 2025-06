Sosta selvaggia a Empoli, nuovo piano. “Ecco 30 posti in più e controlli serratissimi”

Empoli, 7 giugno 2025 – Pìù posti ovvero 30 stalli per i residenti e lotta alla sosta selvaggia. Varato dall’amministrazione un nuovo piano di sosta per disciplinare il parcheggio in centro, dando una risposta alle richieste provenienti da cittadini e commercianti. Ma nel nuovo piano ci sono anche nuovi poteri sanzionatori per gli ausiliari del traffico, per contrastare la sosta incontrollata. La giunta comunale ha aggiornato il disciplinare di attuazione della zona a controllo sosta Zcs e il piano sosta. Dopo alcuni anni dalle ultime modifiche, sono stati individuati degli elementi tecnici e funzionali da poter migliorare per perfezionare il servizio e venire incontro alle esigenze degli utenti. Il servizio in concessione è andato a regime nel 2019, con gestione a cura del raggruppamento temporaneo di impresa composto dalla ditta Input Srl di Genova e la ditta Abaco SpA di Padova. Saranno istituiti gli stalli sosta in via Tinto da Battifolle e in piazza della Vittoria. Con una disciplina chiara e univoca sui parcheggi, le soste saranno controllate in un’area di grande attrattiva per il commercio. Vediamo le modifiche.

La nuova mappa di piazza della VIttoria: su via Tinto da Battifolle saranno inseriti otto stalli prima dell’incrocio con via Socco Ferrante e uno stallo di carico-scarico. Per piazza della Vittoria ci saranno nuovi stalli per ogni lato della piazza. Dal lato bar Vittoria ci saranno due stalli in più a pagamento e un terzo per il carico e scarico, sul lato Casa del Bambino quattro stalli a pagamento, due carico-scarico e due per disabili (sarà necessario rimuovere la rastrelliera bici). Quattro nuovi stalli saranno sul lato Unione dei Comuni, sei di fronte alle fermate del bus e sei sul lato farmacia-Vinegar. Un totale di 30 posti regolati dalle strisce blu, sistemati in sicurezza e in conformità con il codice della strada, oltre a 3 per disabili e 4 per carico-scarico. Questi ultimi in parte già presenti e che vengono mantenuti. La tariffa di piazza della Vittoria e via Tinto da Battifolle sarà uguale a quella attualmente vigente sul primo tratto di via Roma. Sarà così data omogeneità alla sosta nell’area più centrale di Empoli. Il piano sosta prevede anche la sosta a pagamento attuata su ambo i lati di via Fattori e via D’Azeglio (al momento solo un lato era con stalli blu), in zona Santa Maria.

Nuovi abbonamenti per la sosta e piazza Gramsci a giornata a forfait: cambia anche il pagamento per la sosta dell’intero giorno in piazza Gramsci. Considerate la media della durata delle soste attivate con tariffa senza limite massimo, le abitudini della cittadinanza e la conformazione dell’area, è stata stabilita anche una tariffa forfettaria di 4,20 euro al giorno (rispetto ai 6,30 euro attuali), identica a quella presente in viale Buozzi. Una tariffa ridotta, utile per chi vive per ore e ore nella città. Rimangono in vigore i prezzi orari. Le modifiche per il disciplinare riguardano inoltre l’aumento di abbonamenti trimestrali per la sosta (30 euro il costo), da 225 a 275, con un saldo positivo di 50 nuovi abbonamenti. Questo aumento andrà a coprire l’intero periodo del cantiere del nuovo teatro, per il quale sono stati limitati i posti sul retro del Palazzo delle Esposizioni.