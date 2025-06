Classifica multe, Firenze prima in Italia per incassi da autovelox e importo pro-capite: 168 euro per residente

Firenze, 1 giugno 2025 – Firenze, una delle città in Italia che si distingue per l’elevato impatto delle sanzioni stradali. Ad evidenziarlo è un comunicato del Codacons pubblicato oggi, domenica 1 giugno. In base ai dati pubblicati dall’associazione, Firenze è sul podio della classifica nazionale per quanto riguarda il valore delle sanzioni stradali rispetto al numero dei residenti, ovvero l’importo pro-capite, e gli incassi da autovelox.

Il Codacons ha analizzato i rendiconti che gli enti locali devono pubblicare per legge entro il 31 maggio di ogni anno, indicando gli introiti percepiti attraverso le sanzioni per violazione del codice della strada e il relativo utilizzo. In base ai dati dell’associazione, nelle principali 20 città italiane le multe stradali hanno garantito nel 2024 incassi totali per circa 650 milioni di euro, in aumento del +11,3% rispetto ai proventi totali registrati nel 2023.

Milano resta in testa alla classifica dei comuni Italiani con i proventi più alti, con quasi 205 milioni di euro incamerati grazie alle multe stradali, +57,5 milioni rispetto al 2023 – spiega il Codacons – Al secondo posto si piazza Roma con quasi 169 milioni di euro di incassi, staccando nettamente Firenze, al terzo posto con 61,5 milioni, e Torino, quarta con 45,3 milioni.

Il comune che registra l’incremento maggiore delle multe rispetto al 2023 è Campobasso, +174% (da 112mila a 308mila euro), +39% Milano, +36,5% Firenze. La città col decremento più alto nel periodo 2023/2024 è Perugia, -56% con i proventi che passano da 5,1 a 2,2 milioni di euro. I proventi complessivi delle principali 20 città monitorate passano così dai 583,8 milioni del 2023 ai 649,9 milioni del 2024, in aumento di 66 milioni di euro, +11,3% in un anno – calcola il Codacons.

L’importo pro-capite più elevato è a Firenze, con una media pari a 168 euro di multe per residente nel 2024, seguita da Milano (146 euro) e Bologna (88,7 euro). Fanalino di coda Campobasso con in media 6,5 euro di multe a cittadino e Napoli con 8,6 euro pro-capite.

C’è poi il discorso autovelox: le stesse 20 città monitorate hanno incamerato grazie agli apparecchi di rilevamento della velocità 62,1 milioni di euro nel 2024. Qui a salire sul podio della classifica è Firenze, con incassi da autovelox per 20,5 milioni di euro, doppiando quasi Milano che si ferma a 10,6 milioni. Al terzo posto Bologna con circa 7,6 milioni di euro – aggiunge il Codacons.