Empoli e gli automobilisti indisciplinati: multe per 6 milioni di euro. Sul podio città e Valdarno

Empolese Valdelsa, 23 febbraio 2025 – Empoli, Fucecchio e Vinci sono i primi tre Comuni (in rigoroso ordine decrescente) ad aver fatto registrare gli importi economicamente più alti, a livello di Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, in termini di sanzioni accertate per il mancato rispetto del codice stradale.

L’importo complessivo è tuttavia in calo: se il totale delle multe accertate in tutto il 2023 superava i 6 milioni di euro, le contravvenzioni elevate nel 2024 superano di poco i 5.800.000 euro. Il quadro dei singoli Comuni è però variegato: essendo il Comune più popoloso, al primo posto resta Empoli con 2.035.558,03 euro (in calo di circa 200mila euro rispetto al 2023).

Situazione inversa per Fucecchio, che sale dai circa 1.200.000 euro di due anni fa al 1.306.827,62 dello scorso anno. Al terzo posto c’è Vinci, che scalza Castello salendo a 561.901,11 euro. Castelfiorentino è quarta, scendendo dai 543mila euro del 2023 ai 491.487,32 dell’ultima rilevazione.

Ci sono poi tre realtà che si segnalano per un incremento delle sanzioni accertate nel giro di dodici mesi: Certaldo a quota 466.953 euro (a fronte dei 397mila di un biennio fa) Montelupo a 434.057,18 (prima era 280mila circa) e Cerreto Guidi 330.819,98 (circa 20mila euro in più del 2023). Montespertoli va in controtendenza, scendendo da circa 125mila a 106.566. In lieve aumento anche le contravvenzioni che gli agenti della polizia municipale dell’Unione hanno elevato a Gambassi, a Montaione e a Capraia e Limite e salite rispettivamente a 69.332 euro (circa 6mila euro in più del 2023) 38.827 euro (più 20mila euro rispetto ad un biennio fa) e 29.510 (7mila in più).

Se questi sono i numeri accertati, a quanto ammonta invece il totale effettivamente incassato lo scorso anno, includendo nel conteggio anche le sanzioni elevate fra il 2018 e il 2023 ma riscosse nell’arco del 2024? Tutti e gli undici Comuni dell’Unione, sommati, hanno incassato poco meno di 3.500.000 di euro. Ed un terzo di questa somma è stata riscossa da Empoli, l’unica realtà a superare il milione: le casse comunali hanno beneficiato di entrate per oltre 1,2 milioni di euro, mentre Fucecchio si è fermata a poco più di 679mila.

Questa speciale classifica ricalca sostanzialmente quella degli accertamenti precedentemente elencata: in terza posizione troviamo infatti Vinci a quasi 337mila e Castello con 301mila. L’unica inversione riguarda Montelupo, che ha incassato 288mila euro sopravanzando Certaldo (215mila). Le proporzioni vengono rispettate ripartendo da Cerreto (182mila euro riscossi) Montespertoli (73mila) Gambassi (25mila euro) Montaione (19mila) e Capraia e Limite (15mila). Quando generale degli accertamenti in calo, dicevamo, anche se prendessimo come riferimento il 2022, quando il totale arrivò a circa 7 milioni di euro. E sotto questo aspetto, il 2025 dovrà eventualmente rappresentare la prova del nove.