Il “Leonardiano“ nei musei scientifici

Il Museo Leonardiano rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale e merita di essere inserito in circuiti che ne valorizzino il potenziale, stimolando collaborazioni, scambi e partecipazione a bandi e progettualità. Con questa adesione, il Comune di Vinci conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura scientifica e il patrimonio leonardiano.

Cristina Bortolai, capogruppo del Pd in consiglio comunale, ha così commentato il rinnovo dell’adesione da parte del Comune alla Rete dei Musei Scientifici della Toscana, attraverso il Museo Leonardiano. Nella visione della giunta Vanni, si tratta di un passo importante per il potenziamento delle attività del museo, che potrà così accedere a nuove opportunità di finanziamento, progetti condivisi e percorsi di promozione culturale in sinergia con realtà simili.

"L’intento dell’amministrazione di fare rete tra le realtà museali del territorio non solo indica la direzione da mantenere, ma anche un’occasione costante di promozione per il Museo Leonardiano – ha ribadito a tal proposito il consigliere comunale Dem Luca Melani - che ha collaborato negli ultimi tre anni a progetti importanti relativi soprattutto alla progettazione didattica condivisa, ma anche al racconto del proprio patrimonio. Come nel caso del podcast “Spazi di scienza“, una serie realizzata con il contributo della Regione Toscana e composta da nove episodi tra cui quello dedicato al Museo Leonardiano".