Sosta con disco orario . La novità in piazza Macelli fa scoppiare la polemica

A partire da ieri, sono entrate in vigore le nuove disposizioni che regolamenteranno la sosta in piazza Macelli. Ed è soprattutto l’introduzione del disco orario ad aver fatto scoppiare la polemica. Sul tema sono intervenuti ad esempio i consiglieri comunale di Fratelli d’Italia, chiedendo "il ritiro dell’ordinanza, l’apertura di un confronto serio con le categorie coinvolte e l’elaborazione di un vero piano della sosta, che metta al centro residenti, lavoratori e commercianti". "Una decisione calata senza un minimo di concertazione con cittadini, commercianti e residenti – hanno detto i consiglieri Riccardo Borghini e Lucia Masini – Abbiamo presentato un’interrogazione a risposta orale da discutere nel prossimo consiglio comunale, per chiedere chiarimenti sui criteri adottati, sugli stalli riservati alla ricarica elettrica e sulle tutele previste per i residenti della zona. I marciapiedi sono utilizzabile per i parcheggi? I residenti avranno un pass?". Un invito arrivato anche dalla Lega. "Serve trovare un equilibrio tra le esigenze di vivibilità turistica, i diritti dei residenti e le necessità di chi si reca alla Casa della Comunità. Non è ammissibile che i cittadini di piazza dei Macelli debbano spostare l’auto o aggiornare continuamente il disco orario per poter parcheggiare sotto casa propria – hanno degli esponenti del Carroccio Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo della Lega Certaldo - un provvedimento di questo tipo sarebbe dovuto essere adottato solo dopo aver individuato un’area di sosta alternativa, come da tempo suggeriamo: ad esempio, nell’area di fronte al cimitero della Misericordia". Anche i consiglieri di Più Certaldo avevano sollevato la questione, individuandone parte delle criticità aggiuntive nei lavori di via Roma. L’amministrazione ha confermato la sosta massima di due ore disciplinata dal disco orario, ma ha fatto presente che quest’obbligo non permane per tutta la giornata: bisognerà infatti esporre il disco nelle fasce orarie 7 - 12.30 e 14.30 – 18. Permarranno altresì i quattro stalli di sosta riservati ai camper e gli stalli per l’utenza debole nella parte terminale di via dei Macelli. "Una misura che garantirà l’effettivo utilizzo dei parcheggi da parte di tutta la cittadinanza, tutelando al contempo sia i residenti che gli utenti della Casa di Comunità – ha replicato il sindaco Giovanni Campatelli – e saranno ricavati più avanti altri stalli di sosta".