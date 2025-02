Auto senza assicurazione. Multe e sequestri. Sei casi in sei giorni: “Fenomeno in aumento”

Empolese Valdelsa, 11 febbraio 2025 – Una sanzione al giorno con tanto di sequestro del veicolo. Il comando territoriale di Certaldo della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa la scorsa settimana ha fatto registrare un record, purtroppo negativo, riuscendo a fermare e a togliere dalla circolazione alcuni potenziali pericoli in caso di incidenti. In sei giorni di attività di controllo sei sono state le auto fermate senza copertura assicurativa, in pratica una al giorno. Agli automobilisti alla guida è stato contestato l’articolo 193 del Codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa che va un minimo di 841 euro, fino a un massimo di 3.287 e il sequestro del mezzo, almeno che non venga sottoscritto subito un contratto di assicurazione per un minimo di sei mesi.

Le problematiche più serie, al di là delle multe salatissime, avvengono nel momento in cui si verificano incidenti stradali, sia per chi ha colpa sia per le vittime di azioni compiute da conducenti privi di polizza. Se il guidatore non ha l’assicurazione e provoca un sinistro, deve provvedere personalmente a risarcire tutti i danni causati a individui, veicoli coinvolti e a qualsiasi oggetto. Se invece si viene coinvolti in un sinistro causato da altri, c’è l’opportunità, riconosciuta ai danneggiati, di accedere al “Fondo garanzia vittime della strada”, che interviene a copertura dei danni a persone e cose. Per ottenere il risarcimento si deve inviare una lettera raccomandata alla Consap locale, che ha il compito di verificare la dinamica dell’incidente. E comunque vengono coperte le casistiche di sinistri più gravi. La vittima coinvolta in un incidente con conseguenze meno serie, ma dove ha comunque riportato danni fisici e materiali, potrà avviare un’azione civilistica, che ha dei costi non banali e tempi non certo brevi.

“Mi complimento con il comando di Certaldo per questa attività – commenta il comandante della polizia municipale Massimo Luschi – Abbiamo strumenti attraverso i quali possiamo verificare immediatamente se i veicoli hanno la copertura assicurativa e regolare revisione. Purtroppo – sottolinea Luschi – rileviamo un preoccupante aumento del fenomeno di mancata copertura assicurativa un po’ su tutte le strade del circondario. Consapevoli dei rischi che questi comportamenti illegali possano provocare agli altri utenti delle strada continueremo a fare controlli a cadenza giornaliera per fare in modo di arginare il più possibile il problema”.