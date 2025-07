Ambrogiana, altro passo avanti. La Regione approva il Defr 2026

Siamo felici che la Regione Toscana abbia confermato l’impegno della Villa dell’Ambrogiana nel Defr 2026. Speriamo ora che si possa presto arrivare alla firma dell’accordo di valorizzazione tra la Regione e Ministero della Cultura". Lo ha dichiarato il sindaco Simone Londi (nella foto col ministro Giuli), a poche settimane di distanza dalla visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli a Montelupo. Manca ancora la firma tra Regione e Ministero, ma un altro passo in avanti è stato a quanto pare compiuto nelle scorse ore: la Commissione Istruzione e Cultura del consiglio regionale, presieduta da Cristina Giachi ha approvato a maggioranza il Documento di economia e finanza regionale 2026 e fra le operazioni in programma figura proprio la valorizzazione dell’ex-manicomio. Lo scorso anno, il governatore Eugenio Giani, aveva annunciato l’intenzione di includere l’Ambrogiana (insieme alla Villa di Careggi) nel progetto da lui battezzato "Uffizi Toscana", per valorizzare tramite l’arte entrambi i siti. Giuli ha effettuato un sopralluogo all’interno del complesso dell’Ambrogiana lo scorso 21 giugno, insieme tra gli altri a Londi e al presidente della commissione comunale speciale sulla Villa Federico Pavese. E a questo punto, per far sì che l’iter decolli a tutti gli effetti, manca solo "quella" firma.