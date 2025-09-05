Ordigno bellico, a Empoli iniziate le operazioni per il disinnesco

Empoli, 5 settembre 2025 – Domenica 7 settembre si svolgeranno le operazioni di rimozione di un ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto nel cantiere del Teatro Il Ferruccio in piazza Guido Guerra a Empoli. L’ordigno, una bomba d’aereo da 500 libbre, sarà disinnescato dagli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito Italiano di Castel Maggiore (Bologna). Per lo svolgimento di tali operazioni in sicurezza saranno evacuate 5195 persone e i genieri dell’Esercito hanno realizzato una struttura di contenimento, che ha permesso di ridurre l’area di evacuazione a 468 metri. Da questa mattina, venerdì 5 settembre 2025, sono stati aperti e quindi attivati il Centro Operativo Comunale (COC) di via del Castelluccio che resterà aperto fino al termine delle operazioni e il Centro Operativo Intercomunale Empolese Valdelsa (COI) con sede anch’esso in via del Castelluccio, 46.

Allo stesso tempo il Comune di Vinci da stamattina alle ore 9 ha istituito un punto di comando avanzato nel piazzale della scuola media di Sovigliana, adiacente al palasport "Falcone e Borsellino", per l’apertura e riunione del COC. Per il Comune di Empoli e il Comune di Vinci durante le operazioni di evacuazione, rimozione e spostamento del residuato bellico, tutta la circolazione stradale sarà mantenuta all’esterno del perimetro della ‘zona rossa’. Sono stati predisposti 11 varchi di chiusura sulle strade urbane per Empoli e 8 varchi di chiusura sulle strade urbane per Vinci, con tipologia di cancelli veicolari (il cui controllo sarà effettuato dalla polizia locale con l’ausilio della Protezione civile. I varchi bloccheranno tramite transenne tutte le strade di accesso all’interno della ‘zona rossa’, in quanto sono il limite non valicabile per tutta la durata delle operazioni.

La mappa dei varchi è disponibile sui rispettivi siti dei due Comuni coinvolti.