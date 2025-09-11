Castelnuovo Fest. La Via Francigena è protagonista

CASTELFIORENTINOUna due giorni per scoprire la Via Francigena tra percorsi trekking per tutti, mercato enogastronomico, spettacoli di poesia, musica e teatro. Sabato 4 e domenica 5 ottobre il borgo collinare di Castelnuovo d’Elsa, nel comune di Castelfiorentino sarà animato da "Castelnuovo Fest. La via Francigena in Valdelsa", classico appuntamento per chi desidera conoscere più a fondo l’antico tracciato percorso dai pellegrini durante il Medioevo, ma anche per chi intende spaziare tra le eccellenze gastronomiche del territorio, alternando la degustazione di vini alla musica lirica, o magari assistere a qualche spettacolo di poesia, di teatro, di canti popolari che accompagneranno il pranzo all’aperto della domenica, che per la prima volta si svolgerà in un’atmosfera unica lungo le vie del borgo di Castelnuovo d’Elsa.

La manifestazione, promossa dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con le associazioni e il sostegno di numerosi sponsor del territorio, propone un nutrito calendario di escursioni per conoscere l’antica via descritta da Sigerico nel 990 d.c. (che dal 29 settembre al 3 ottobre coinvolge anche gli studenti del Comprensivo e dell’Enriques), degustazioni al Castello di Coiano con accompagnamento musicale e numerosi eventi nel centro storico di Castelnuovo: dallo spettacolo di poesia e musica con Massimiliano Bardotti (recentemente insignito del Premio Montale) alla "Notte teatrale" per le vie del borgo, curata da Gat teatro, percorso articolato in sette postazioni che accompagnerà i visitatori alla scoperta del "confine sottile" tra bene e male; dall’animazione teatrale lungo i "cammini" ad una originale ricostruzione della storia dell’uomo a partire dalle sue origini, al ritmo cadenzato delle "4 stagioni" di Antonio Vivaldi. Non mancheranno i laboratori per i giovani, mentre tutti i visitatori potranno farsi immortalare in una foto-ricordo originale, in bianco e nero e scattata con la Minutera itinerante, che riporta alle pose di un lontano passato. L’intero programma è consultabile su www.comune.castelfiorentino.fi.it.