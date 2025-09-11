Arriva Empoli Comics, fantasy e fumetti

EMPOLIIl prossimo sarà un fine settimana dedicato esclusivamente al fantasy al Centro*Empoli di via Sanzio. Da venerdì a domenica arriva infatti Empoli Comics, tre giorni dedicati a cosplay, videogiochi, tornei di trading card e tanto divertimento, in un’atmosfera unica pensata per grandi e piccoli. Il cuore della manifestazione saranno i cosplay, con costumi, performance e la possibilità di incontrare altri appassionati pronti a interpretare i loro personaggi preferiti. Un’occasione per vivere la fantasia, condividere la propria creatività e scattare foto indimenticabili. Per chi ama i videogiochi, poi, Empoli Comics offrirà aree dedicate al gaming competitivo e free play, con la possibilità di sfidare amici o altri partecipanti in tornei avvincenti di Mario Kart. Infine, un grande spazio sarà dedicato ai trading card game, con tornei, aree di scambio e momenti riservati ai collezionisti: da Yu-Gi-Oh! a Magic e ai Pokémon, oltre a tante altre carte saranno protagoniste di un evento che mette insieme passione, strategia e voglia di condividere. Presente anche un’area dedicata ai mattoncini Lego e ai giochi da tavolo. Non mancherà la musica con Dj V-Power e Kiko&Niko, mentre domenica alle 16 spazio allo show "I bon bon di Lety" con Letizia Cosplay (nella foto), che intratterrà il pubblico cantando ed interpretando le sigle dei cartoni animati. Presenta Roberto Costantini.