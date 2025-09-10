Fucecchio Volley (quasi) tutta nuova: "Vogliamo valorizzare le nostre atlete"

La pallavolo Fucecchio Femminile riparte dalla serie D. Una scelta che è maturata a livello di società a fine stagione 2024/2025. "La società ha tutto l’interesse a valorizzare le proprie atlete – ha fatto sapere il vicepresidente Andrea Tessitori in una nota – , considerando che la categoria superiore che ci ha accompagnato per sei stagioni era formata prevalentemente da atlete provenienti da altre società. Niente da dire, ci siamo divertiti, ma era arrivato il momento di valorizzare le nostre atlete, alcune provenienti dalla seconda divisione altre in rientro da prestiti in altre società. Siamo certi che questa è la scelta giusta, squadra tutta nuova, allenatori nuovi che avranno il loro da fare per amalgamare il tutto. Le nostre ambizioni per questa stagione sono cercare di divertirsi, e la salvezza prima di tutto. In questo momento non abbiamo intenzione di sbilanciarci più di tanto, non conosciamo ancora la vera forza di questa squadra".

Passiamo adesso a conoscere il gruppo, partendo dai due allenatori. Il primo allenatore sarà Emanuele Cavallini, un tecnico che può vantare una grande esperienza e che si è messo immediatamente a disposizione con entusiasmo per questa nuova avventura. Il secondo allenatore sarà Domenico Petrosino, che ha accettato anche lui con grande partecipazione questa nuova avventura con la pallavolo Fucecchio femminile.

Farà parte dello staff anche il fisioterapista Giampaolo Fontana che lavora con il gruppo ormai da diversi anni. E adesso conosciamo le atlete che compongono la ’rosa’ della stagione ormai alle porte. Nina Bertini, palleggiatrice; Vittoria Terri centrale; Victoria Allori, opposto; Valentina Sani, libero; Martina Nuti, attaccante; Bianca Gori, libero; Camilla Bartalucci, centrale; Ginevra Pieri, attaccante; Victoria Rossi, palleggiatrice; Sabrina Cheli, attaccante; Viola Desideri, opposto; Ilaria Mannucci, attaccante; Elisa Di Carlo, centrale.

La squadra giocherà nella serie D Regionale, Girone A e l’esordio in campionato sarà l’11 ottobre, alle 21.15, alla Palestra di via Leonardo da Vinci, contro la Punto Sport Volley di Carmignano, una delle squadre più forti del campionato, che conterà 14 squadre.