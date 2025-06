Cantiere in via Roma. Il sindaco fa il punto sullo stato dei lavori

"Nelle prossime settimane sarà ultimata la posa della pietra nel tratto scavato, con previsione di riapertura pedonale della strada dopo la prima settimana di luglio. Sarà tolto il semaforo provvisorio e ripristinato il doppio senso di circolazione su via Fucini". Lo ha fatto sapere il sindaco Daniele Vanni in merito al cantiere in corso in via Roma, non nascondendo alcune difficoltà impreviste sin qui riscontrate. Un lavoro che rientra nel progetto "Vinci Immaginari Futuri" da oltre tre milioni di euro che vedrà fra le altre cose la realizzazione una nuova pavimentazione in piazza della Libertà (con sistemazione dei muretti) la realizzazione di un percorso pedonale protetto, la risistemazione dell’incrocio a lato della chiesa (con installazione di dissuasori), la creazione di un punto panoramico in via Rossi e la riqualificazione dell’area verde della Pinetina della doccia. Previsto anche un nuovo parcheggio da 70 posti in via dei Martiri. Un argomento affrontato di recente anche in consiglio comunale: la consigliera di Fratelli d’Italia Manuela Mussetti aveva presentato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione di fare il punto dell’operazione. Già in quell’occasione, il sindaco Vanni aveva confermato come i lavori fossero iniziati con alcuni giorni di ritardo rispetto alla tabella di marcia a causa di problematiche relative allo stato dei sottoservizi. "Inutile nasconderlo: questo è il cantiere che ha riscontrato più imprevisti e disagi rispetto agli altri che abbiamo in corso – ha aggiunto il primo cittadino, anticipando poi quelli che saranno i prossimi sviluppi del maxi-cantiere - piazza Guazzesi e l’ultimo tratto di via Roma saranno sistemati a ottobre concordando con i commercianti la data di inizio lavori. Successivamente, saranno installati i nuovi arredi, la nuova illuminazione e ampliata l’area verde. L’inaugurazione della strada è prevista per aprile 2026. Con l’installazione della statua di marmo raffigurante Leonardo da Vinci che sta realizzando l’artista Filippo Tincolini."