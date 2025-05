Troppe piogge e interruzioni. Slitta la chiusura del cantiere

I lavori relativi al centro urbano stanno procedendo. A causa delle interruzioni dovute al maltempo dei mesi scorsi però, l’impresa edile che sta occupandosi del cantiere ha richiesto una nuova proroga che e dal Comune di Certaldo è arrivato il via libera proprio pochi giorni fa: il termine ultimo per la chiusura del maxi-cantiere Pnrr di riqualificazione del centro cittadino è stato spostato quindi al prossimo 30 giugno. "Le intense piogge registrate durante tutto l’arco temporale dall’inizio delle prime attività fino al mese di dicembre 2024, in particolare nel periodo tra settembre e novembre 2024 hanno generato notevoli difficoltà alla posa delle pavimentazioni in pietra e dei cubetti di porfido – si legge nella determina del Comune pubblicata due giorni fa – le condizioni meteorologiche dall’inizio dell’anno 2025 ad oggi però non ci sono state favorevoli. Altre numerose giornate di pioggia hanno indotto l’impresa appaltatrice a richiedere nuovamente una ulteriore proroga".

La rinnovata piazza Boccaccio (sulla quale il lavoro è praticamente stato ultimato, fatto salvo la baracca di cantiere che verrà rimossa una volta completate le operazioni in via 2 Giugno, via Roma e nel resto del cantiere) sarà peraltro centrale anche per l’organizzazione della prossima edizione di Mercantia, che prenderà il via fra poco più di un mese.