Lavori via Roma. Fdl chiede di fare il punto

Un’interrogazione per invitare l’amministrazione comunale a fare il punto sui lavori in corso in via Roma. È stata presentata dalla consigliera di Fratelli d’Italia Manuela Mussetti (nella foto) e sarà discussa con tutta probabilità in occasione della seduta del consiglio comunale fissata per il prossimo martedì.

In via Roma è partita la maxi-operazione che porterà ad un nuovo parcheggio da circa 70 posti di via dei Martiri (con annesso rifacimento del marciapiede) alla sistemazione delle aree limitrofe alla chiesa della Santissima Annunziata ed alla riqualificazione di via Roma (per l’appunto) Piazza della Libertà, e via Rossi e della Pinetina della doccia (mentre il settimo intervento andrà a sistemare le strade del borgo).

Il programma vede la realizzazione una nuova pavimentazione in Piazza della Libertà, con sistemazione dei muretti. In via Roma sarà creato un percorso pedonale protetto, oltre ad interessare la risistemazione dell’incrocio a lato della chiesa (con installazione di dissuasori).

Nella terza fase sarà creato un punto panoramico in via Rossi, per riqualificare anche l’area verde della Pinetina della doccia. “Vinci Immaginari Futuri“, il nome del progetto in corso, impatterà anche sulla prossima edizione della Festa dell’Unicorno, con gli organizzatori che hanno già deciso da tempo di anticiparne lo svolgimento di un paio di settimane rispetto al periodo standard.

Trattandosi infine di lavori finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la scadenza è infine ben definita: il nuovo assetto di Vinci capoluogo dovrà essere ultimato entro le prime settimane del 2026.

g.f.