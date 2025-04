La pedonalizzazione del centro. Sono cinque le proposte al vaglio

La procedura negoziata chiusasi lo scorso 14 aprile ha portato alla presentazione di cinque offerte da altrettante imprese edili interessate ad occuparsi dei lavori. Nei prossimi giorni verrà individuata l’impresa vincitrice del bando, per poi far sì che il cantiere possa partire entro l’inizio del prossimo giugno. È il punto sullo stato d’avanzamento del progetto di ripavimentazione e pedonalizzazione di via Roma e via Sonnino. Il piano non è rientrato fra quelli finanziati nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana, ma l’intenzione dell’amministrazione è comunque quella di andare avanti: non potendo contare sul contributo di 472mila euro che l’ente aveva richiesto in fase di partecipazione al bando regionale, l’intenzione è di finanziare l’opera da circa 590mila euro con risorse comunali.

L’area oggetto di futuro intervento ha una superficie di 4.500 metri quadrati: l’idea è quella di pedonalizzarla per renderla maggiormente fruibile dall’utenza e ridurre l’inquinamento da traffico veicolare. Circa due settimane fa, l’amministrazione comunale aveva anticipato le modifiche alla viabilità che entreranno in vigore con l’inizio dei lavori: via Martini invertirà il senso di marcia e sarà percorribile in direzione dell’incrocio con via Fontanelle mentre via Trieste, partendo da piazza Machiavelli, diventerà a senso unico con senso di marcia verso viale Matteotti (e sarà consentita la svolta a destra verso via Martini). Nella rinnovata area pedonale sarà consentito l’ingresso in auto ai residenti e per le operazioni di carico e scarico merci in alcune fasce orarie.

Via Volterrana Nord, dall’incrocio con via Lucardese e la Strada Provinciale, sarà infine resa a senso unico verso piazza Machiavelli con nuovi parcheggi. Novità che dovrebbero ad ogni modo entrare a pieno titolo in vigore nelle settimane immediatamente successive alla Mostra del Chianti. "Prosegue il percorso di confronto e condivisione con cittadini e commercianti in merito al progetto di pedonalizzazione del centro storico – ha concluso il sindaco Alessio Mugnaini – a breve, la nuova viabilità sarà formalizzata con una delibera di giunta e comunicata ufficialmente attraverso un’apposita informazione pubblica. L’avvio del cantiere coinciderà con l’entrata in vigore della nuova viabilità".

g.f.