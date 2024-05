Toscana, affittare casa è sempre più costoso. La classifica delle città più care

Firenze, 13 maggio 2024 – Non si arresta il caro-affitti in Toscana. Secondo l'ufficio studi del portale Idealista, ad aprile 2024 e rispetto al mese precedente, l'affitto medio in Italia ha registrato un incremento del 2,3%. Ancora più alto, invece, l'aumento in Toscana: +3,2%, con un canone medio di 17,7 euro al metro quadrato. Sono più care della Toscana solo le regioni Valle d'Aosta, con canone medio di 21,2 euro al metro quadrato, e Lombardia, con 18,7 euro al metro quadrato.

Dove l'offerta di immobili in affitto è particolarmente ridotta, cresce, anche a due cifre, il canone. Ad esempio Arezzo ha visto un aumento medio delle locazioni del 22,3% nell'ultimo mese. Per quanto riguarda i prezzi, Lucca si conferma come la provincia italiana più costosa per gli affittuari, con una media di 30,4 euro al metro quadro, seguita da Belluno (29,7 euro al metro quadrato), Ravenna (24,2 euro al metro quadrato), Grosseto e Rimini (entrambe 23 euro al metro quadrato). Milano rimane anche ad aprile il capoluogo più costoso, con un valore medio di 23,3 euro al metro quadro, mantenendo prezzi invariati rispetto a marzo. Al secondo posto si trova Firenze con 20 euro al metro quadro, seguita da Venezia con 18,9 euro al metro quadro.

Chi affitta casa a Firenze

Prendere un appartamento in affitto a Firenze? Il 44% lo fa per scelta abitativa, ma una buona quota, il 36,2%, è un lavoratore in trasferta. Una percentuale superata in Italia solo da Bologna (52,8%) di lavoratori trasfertisti), Bari (42,9%) e Milano (40,8%). Solo il 19%, invece, affitta a studenti. E’ quanto emerge da un’indagine dell’ufficio studi Tecnocasa.

I contratti a Firenze sono per la maggior parte a canone libero (oltre il 44%), mentre si equivalgono (27,8%) quelli a canone concordato o transitorio. La tipologia di abitazione più affittata è il bilocale, seguita dal trilocale. La maggior parte degli inquilini ha tra i 18 e i 34 anni (47,2%), mentre il 18,7% ha tra 35 e 44 anni.