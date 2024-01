Rc auto, in Toscana 67.500 automobilisti pagheranno di più. Ecco perché

Firenze, 4 gennaio 2023 – Sono circa 67.500 gli automobilisti toscani che quest'anno vedranno aumentare la polizza Rc auto per aver causato un incidente. La cifra è diffusa dall'osservatorio Facile.it, che ha analizzato un campione di oltre 57mila preventivi raccolti in Toscana tra novembre e dicembre 2023. A livello regionale il 3,02% degli automobilisti toscani ha dichiarato un incidente con colpa, percentuale che non solo risulta essere più alta rispetto a quella nazionale (2,33%), ma fa anche guadagnare alla regione il primo posto nella classifica italiana.

A dover sborsare di più per l'assicurazione non saranno però solo gli automobilisti indisciplinati, la cui classe di merito peggiorerà a causa di uno o più incidenti con colpa avvenuti nel 2023. In generale, le tariffe dell'Rc auto sono in aumento per tutti. A dicembre 2023 il costo per assicurare un veicolo a quattro ruote nella regione era di oltre 675 euro di media, quasi il 37% in più rispetto a dicembre 2022.

La situazione nelle province: Massa Carrara prima per numero di denunce di sinistro con colpa

Analizzando il campione su base provinciale emerge che Massa Carrara è la provincia toscana che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che, nel 2023, hanno denunciato un sinistro con colpa (4,27%) e che, quindi, vedranno peggiorare la propria classe di merito e, di conseguenza, salire il costo dell’Rc auto. Seguono nella graduatoria regionale le province di Lucca (3,23%), Prato (3,20%) e Livorno (3,09%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Pistoia (3,00%), Pisa (2,99%), Firenze (2,84%) e Grosseto (2,66%). Chiudono la classifica toscana Arezzo (2,32%) e Siena, area dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (2,29%).

Identikit di chi vedrà peggiorare la classe di merito

A peggiorare la propria classe di merito sarà il 3,32% del campione femminile ed il 2,84% di quello maschile. Analizzando, invece, la professione dell’assicurato emerge come il personale medico sia risultato essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (4,09%) e che quindi vedranno aumentare il premio Rc auto. Seguono gli impiegati pubblici (4,03%) e i pensionati (3,69%). Di contro, sono gli imprenditori coloro che, sempre percentualmente, hanno dichiarato nel corso del 2023 meno sinistri con colpa (1,73%).