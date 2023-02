Direttiva “green” sulla casa, come mettersi in regola senza Superbonus

Stefano Corsi

Firenze, 22 febbraio 2023 – Ancora il testo non è definitivo e tutto, o comunque molto, potrebbe cambiare, ma stando alla direttiva europea “green”, entro il 1 gennaio 2030 gli edifici residenziali devono essere almeno in classe energetica E, nella D entro il 2033, passando quindi da un consumo di 91-120 chilowattora a 71-90 per metro quadrato, fino poi a raggiungere le zero emissioni entro il 2050. Secondo i dati diffusi dall'Ordine degli ingegneri di Firenze, in Toscana quasi il 68 per cento degli edifici è da efficientare per raggiungere l'obiettivo del 2030, mentre per la scadenza 2033 la percentuale è più alta e sfiora l'80 per cento. Il parco immobili, infatti, anche nella nostra regione è particolarmente vecchio. Se poi si parla di condomini, costruiti per la maggior parte negli anni Sessanta-Settanta del Novecento, si stima che il 75-85 per cento del totale non sia in regola per la prima scadenza. Ma se poche sono le case “green”, cosa devono fare i toscani, soprattutto quelli che abitano nei condomini, in vista del 2030? Lo abbiamo chiesto ad un esperto, Stefano Corsi, presidente della commissione ambiente ed energia dell'Ordine degli ingegneri di Firenze. I condomini sono poco green, come mai? «Il...