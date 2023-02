Nuova direttiva "green" sulla casa. L’85% dei condomini è fuori regola

Pistoia, 22 febbraio 2023 – Migliaia di immobili residenziali, pubblici e commerciali a Pistoia rischiano di essere fuori regola nell’arco dei prossimi sette anni. L’ultima direttiva dell’Unione Europea sulle ‘case green’ d’altronde prevede step rapidissimi per l’efficientamento energetico dei palazzi, che di fatto mette al bando tutti quegli immobili oggi in classe G (cioè la classe peggiore, la migliore è la A). Per Pistoia stiamo parlando di ben l’85% dei palazzi condominiali, cioè quelli costruiti qualche decennio fa e che non sono rientrati nelle recenti riqualificazioni scaturite dal superbonus al 110%. Una tegola pesantissima per tutti i proprietari di case, che ha già creato subbuglio nel mondo politico, e che preoccupa non poco anche l’Anaci, l’associazione degli amministratori di condominio. D’altronde gli step della direttiva Ue sono scanditi (e attenzione il Parlamento Europeo vorrebbe renderli ancora più rigidi): classe energetica F entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali, classe E entro il 2033, classe D entro il 2040. “Di per sé questa normativa potrebbe rappresentare uno stimolo in più per i condomini a migliorare la classe energetica dei palazzi – spiega il presidente provinciale dell’Anaci Prato Pistoia, Roberto Asaro –. I consumi comunque si ridurrebbero almeno del 30%...