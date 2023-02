"Superbonus: 60 famiglie sul filo". Beffa a Arezzo, un amministratore racconta

Arezzo, 20 febbraio 2023 – Ci sono sessanta persone in mezzo al guado e con loro aziende edili già pronte a dare il primo colpo di calce per mettere il cappotto ai palazzi. E’ uno spaccato di quello che, più in grande, accade in città e in provincia dopo l’annuncio del governo sullo stop al superbonus edilizio secondo le vecchie regole. Le nuove disposizioni e i paletti che rispetto a un anno fa restringono ulteriormente il recinto degli accessi alle agevolazioni per ristrutturazione ed efficientamento di palazzi e singole abitazioni, rischiano di creare un effetto domino in un settore come quello dell’edilizia che insieme a oreficeria e moda sta immettendo benzina nel motore della ripartenza. Un primo impatto c’è già. "E’ la preoccupazione e il senso di disorientamento in cui si ritrovano molte famiglie proprietarie di un appartamento che hanno presentato le pratiche edilizie richieste e sostenuto spese consistenti per tecnici e consulenti, ma adesso non sanno se potranno far partire i lavori e dunque mettere a frutto la spesa sostenuta per la parte preliminare dell’intervento. Nella stessa condizione, anzi in una situazione decisamente peggiore, stanno le ditte che magari sono pronte a fare l’offerta ai condomini ma non...