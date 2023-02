Superbonus, blocco inatteso "Migliaia di posti a rischio"

L’abolizione della cessione dei crediti per il superbonus sta facendo tremare l’intera provincia, in difesa della quale hanno alzato la voce anche i big della politica. Sono migliaia, infatti, le imprese del comparto costruzioni tra Prato e Pistoia disposte a scendere sulle barricate contro l’ultima bozza di decreto sul superbonus, annunciata dal ministro Giancarlo Giorgetti, che intende bloccare il sistema dello sconto in fattura e l’acquisto di crediti. "Questa follia non è accettabile perché darebbe il colpo di grazia ad un intero comparto facendo fallire 40mila imprese edili a livello nazionale, colpendo anche migliaia di aziende sul nostro territorio, nonché di cittadini che si sono orientati sull’efficientamento edilizio, mettendo sulla strada decine di migliaia di occupati". È la prospettiva inquietante delineata dal presidente di Cna Costruzioni Toscana centro, Riccardo Castellucci: incontenibile il suo stupore perché "quanto avvenuto è frutto di una politica scellerata che danneggia volutamente tutte le imprese che hanno lavorato in osservanza di una legge dello Stato, il superbonus, applicando lo sconto in fattura, mettendosi in gioco con investimenti e assunzioni". E il problema riguarda a cascata anche i privati. "Siamo di fronte al rischio concreto di una vera e propria debacle economica che si trasformerà in emergenza sociale – aggiunge Castellucci –. Da lunedì il nostro livello nazionale si siederà al tavolo di confronto con il Governo per cercare di sbrogliare questa assurda matassa e trovare una soluzione strutturale, ma anche le Cna territoriali stanno già pensando ad azioni forti di protesta".

Parla invece di "Governo completamente scollegato dalla realtà, incapace di vedere ciò che accade nella quotidianità delle persone e delle imprese" Marco Furfaro, deputato Pd, spiegando che "ci sono già miliardi di crediti incagliati, decine di migliaia di cantieri in attesa di ripartire, imprese a rischio fallimento". Una situazione tragica che ha convinto il consigliere regionale Pd, Marco Niccolai, a presentare una mozione per chiedere alla giunta di sostenere la proposta avanzata da alcuni Regioni e Comuni di poter acquistare i crediti legati ai lavori di ristrutturazione: primi firmatari Francesco Gazzetti, Vincenzo Ceccarelli e Ilaria Bugetti. "Il superbonus è uno strumento di rilancio economico e produttivo. Lo stop improvviso, da parte del Governo, è una vicenda incredibile. Come gruppo consiliare del Pd abbiamo lavorato a una proposta che troviamo chiara e percorribile: dare alle pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti di imposta derivanti dal superbonus".

elisa cap.