Carta acquisti 2024, cos'è e chi ne ha diritto

Firenze, 3 gennaio 2024 – Anche nel 2024 è possibile richiedere la Carta acquisti, il sostegno rivolto a cittadini dai 65 anni in su e ai genitori di bambini di età inferiore a tre anni. Il contributo è di 80 euro ogni due mesi è può essere utilizzato per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas. La domanda per la Carta acquisti, completamente gratuita per gli aventi diritto, può essere presentata negli uffici postali compilando i moduli pubblicati sul sito del ministero dell’Economia e delle finanze. I beneficiari che hanno ottenuto la carta elettronica negli anni precedenti e possiedono ancora i requisiti previsti, possono continuare ad usufruire del contributo senza bisogno di presentare una nuova richiesta. Ecco, in dettaglio, come funziona la carta.

Cos'è la Carta acquisti

La Carta acquisti è una carta di pagamento elettronica del circuito Mastercard che consente di acquistare a prezzi agevolati (con uno sconto del 5 per cento) prodotti alimentari o farmaci o pagare ticket sanitari nei negozi convenzionati. Non eroga contanti e viene ricaricata dallo Stato ogni due mesi con 80 euro. Qui la lista dei negozi convenzionati.

I requisti per gli over 65

Chi ha 65 anni o più può avere la Carta acquisti se:

è in possesso della cittadinanza italiana , ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero è familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, oppure rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;

, ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero è familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, oppure rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria; è cittadino regolarmente iscritto nell'anagrafe comunale ;

; ha trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono pari o inferiori a 8.052,75 euro all'anno o di importo inferiore a 10.737,00 euro se di età pari o superiore a 70 anni ;

o di ; ha un Isee, in corso di validità, inferiore a 8.052,75 euro ;

; non è, singolarmente, né insieme al coniuge:

intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica; intestatario/i di utenze elettriche non domestiche; intestatario/i di più di una utenza del gas; proprietario/i di più di un autoveicolo; proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7; titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione Isee, superiore a 15mila euro

non fruisce di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

Requisiti per i genitori di bambini tra 0 e 3 anni

Se invece si è genitori di bambini fino a tre anni, i requisiti per ottenere la Carta acquisti sono i seguenti:

essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea o essere familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o ancora essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, o rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;

o della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea o essere familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o ancora essere in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, o rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria; essere cittadino regolarmente iscritto all’anagrafe comunale ;

; avere un Isee , in corso di validità, inferiore a 8.052,75 euro ;

, in corso di validità, ; non essere, singolarmente, né con l'altro esercente la potestà genitoriale o soggetto affidatario:

intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica; intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica; intestatario/i di più di due utenze del gas; proprietario/i di più di due autoveicoli; proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7; titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione Isee, superiore a 15mila euro.

Come si ottiene

Per ottenere la Carta acquisti occorre compilare il modulo di richiesta per l'anno 2024, disponibile anche negli uffici postali, seguendo le istruzioni e presentandolo all'ufficio postale abilitato più vicino allegando:

l'originale e una fotocopia del documento di identità del richiedente;

del richiedente; l'attestazione Isee valida, anche in fotocopia, oppure l'attestazione provvisoria rilasciata dal Caf.

Il titolare della carta ha l'opportunità di modificare le informazioni relative alla residenza e di chiedere che la carta venga intestata ad altro soggetto, utilizzando il modulo di variazione dei dati o il modulo di variazione del titolare della carta. I moduli di variazione dati devono essere presentati alla sede Inps competente per territorio.