Canone Rai 2024 più leggero, il costo scende da 90 a 70 euro l'anno

Firenze, 8 gennaio 2024 – Tra tanti rincari, per questo 2024 appena iniziato arriva anche una buona notizia. Per il canone Rai si spenderanno 20 euro in meno all'anno. L'abbonamento uso privato passa infatti da 90 a 70 euro. A formalizzare la novità introdotta dalla legge di bilancio è una circolare dell'Agenzia delle entrate, che distingue gli importi secondo se si tratta di rinnovi o nuovi abbonamenti. È tenuto a pagare il canone tv chiunque abbia un apparecchio televisivo in casa, una sola volta all'anno e una sola volta a famiglia. Non va pagato sulla seconda casa.

Quanto si paga

Chi già pagava il canone Rai quest'anno dovrà sborsare 70 euro, anziché 90 come nel 2023. L'Agenzia delle Entrate indica anche le varie casistiche per i nuovi abbonati, nel caso, per esempio, lo attivino da febbraio 2024 l'importo annuo scende a 65,75 euro, se da marzo a 60,15 e così via. Per le utenze residenziali di energia elettrica già attive, gli importi del canone saranno addebitati sulla bolletta della luce in dieci rate da 7 euro ciascuna. Si parte da un massimo di dieci rate anche per le utenze di nuova attivazione, che diminuiscono secondo il mese di attivazione dell'utenza. Se viene attivata entro gennaio le rate sono appunto dieci, con importo 7 euro, se l'attivazione è a febbraio le rate sono nove, di importo 7,31 euro ciascuno, se l'attivazione avviene invece nell'ultimo trimestre del 2024, si prevede un'unica rata: attivazione a ottobre, importo di 20,94 euro, novembre di 15,33 euro, dicembre di 9,74 euro.

Addebito del canone tv sulla pensione

Oltre che sulla bolletta elettrica, il canone può essere versato anche tramite addebito sulla pensione, purché il reddito familiare non sia superiore a 18mila euro. È necessario farne richiesta all'Inps entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.

Chi è esonerato dal pagamento del canone

Sono esonerati dal pagamento del canone gli over 75 con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo. Se si ha diritto all'esonero, occorre fare richiesta compilando e inviando apposito modello di dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate. Se questa viene presentata entro il 31 gennaio, si ha l'esonero per l'intero anno 2024, mentre se viene presentata dal 1 febbraio al 30 giugno si ha l'esonero per il secondo semestre 2024.