Prato, Rc auto alle stelle. Maglia nera in Toscana. Il rincaro è del 38,5%

Dopo un periodo positivo che aveva fatto scalare qualche posizione alla provincia di Prato, togliendosi di dosso la maglia nera di territorio più caro d’Italia, il costo dell’Rc auto torna a crescere. A fotografare il dato negativo è l’osservatorio nazionale di Facile.it. Se a dicembre 2022 in media servivano 632 euro per assicurare un’auto in provincia, il dato un anno dopo schizza a una quota media di 876 euro. Una vera e propria stangata, con un incremento del +38,5%, che conferma Prato come il territorio più caro della Toscana e fra i più cari d’Italia per l’Rc auto.

Per dare la misura di quanto Prato sia fuori mercato rispetto al resto della Toscana, basta rivelare il dato medio di spesa regionale per assicurare l’auto: 657 euro. Non solo. Le cose vanno ancora peggio guardando alla media italiana, che si ferma a 618 euro. Il trend di rincari comunque caratterizza anche il resto della Toscana (+36,9%) e anche tutta Italia (+35%). Dopo Prato i rincari maggiori nel paragone dicembre 2022 - dicembre 2023 si trovano in provincia di Pisa (+41,8%) e Pistoia (44,5%). Nessuno però si avvicina nemmeno lontanamente ai costi che devono sostenere gli automobilisti residenti a Prato. La penultima provincia della Toscana è infatti Massa Carrara con un premio medio di 772 euro, cioè oltre 100 euro in meno rispetto alla nostra provincia. Il territorio più virtuoso è invece Siena con un premio medio di 470 euro annui e un rincaro negli ultimi dodici mesi del ‘solo’ +21%.

"La tendenza al rialzo non sembra mostrare segni di rallentamento – spiega Andrea Ghizzoni, managing director insurance di Facile.it –. L’inflazione, che nel nostro Paese rimane ancora su livelli elevati, gioca un ruolo chiave sia sul costo di riparazione delle auto sia sul costo medio dei sinistri, fattori che inevitabilmente pesano sull’aumento delle tariffe Rc auto. In un contesto caratterizzato da continui incrementi, quindi, confrontare le offerte presenti sul mercato è indispensabile per risparmiare e contrastare futuri rincari".

Le brutte notizie arrivano inoltre per circa 67.000 automobilisti toscani: secondo l’osservatorio di Facile.it tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023, vedranno peggiorare quest’anno la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell’Rc auto. Come detto, però, la stangata colpirà anche gli automobilisti virtuosi, che non hanno causato incidenti.

Scendendo nel dettaglio comune per comune, il più caro nella nostra provincia è quello di Vaiano dove servono in media 979 euro annui per assicurare un’auto. L’incremento rispetto al 2022 è enorme: + 102%. A seguire troviamo Prato città con 887 euro (+36% sul 2022), e Carmignano con 832 euro. A piedi del podio viaggiano a braccetto Montemurlo e Poggio a Caiano con 716 euro di media, il territorio più economico è invece Vernio con 635 euro (Cantagallo non è calcolato dall’osservatorio di Facile.it).

Stefano De Biase