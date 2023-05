Bonus Tv, nuovi fondi in arrivo per rottamare i vecchi televisori: come funziona e a chi spetta

Firenze, 26 maggio 2023 – I fondi per i bonus rottamazione-Tv e Tv-decoder sono esauriti dal 12 novembre scorso, quindi più di un mese prima della scadenza, fissata al 31 dicembre 2022. Secondo però quanto si legge in una bozza ancora provvisoria del decreto tlc, il ministero delle Imprese e del Made in Italy potrebbe presto rifinanziarli, per il 2023 e il 2024 con uno stanziamento di 90 milioni di euro.

Come funziona e a chi spetta

Secondo quanto previsto per il 2022, per ottenere il bonus rottamazione-TV è necessario essere residenti in Italia e in regola con il pagamento del canone Rai (o esenti perché over 75). Per avere diritto all'agevolazione non ci sono limiti di reddito. E' necessario rottamare la televisione incompatibile con i nuovi standard di trasmissione (acquistata prima del 22 dicembre 2018) e comprarne una nuova. Per rottamare il vecchio apparecchio si può portarlo direttamente al rivenditore o consegnarlo in una discarica autorizzata, ma in quel caso occorre certificarlo mediante la compilazione di un modulo che, firmato e allegato al documento di identità, deve poi essere consegnato al negozio presso cui si decide di acquistare il nuovo televisore. L'importo del bonus può arrivare fino a 100 euro, sotto forma di sconto del 20% sul prezzo di acquisto (compreso Iva) della tv.

Bonus decoder

E' l'altro bonus tv che da novembre scorso non è più possibile richiedere e che potrebbe essere rifinanziato. E' riconosciuto una sola volta alle famiglie con Isee non superiore ai 20mila euro e serve per l'acquisto di decoder per il nuovo standard di trasmissione Dvb-T2. L’importo è di 30 euro (comprensivo di Iva) o pari al prezzo di vendita se inferiore a questa cifra. Si ottiene quindi sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio al momento dell'acquisto.

Bonus decoder a casa

L'unica agevolazione legata agli apparecchi televisivi rimasta in vigore, per il momento, anche nell'anno 2023 è il bonus decoder a casa. Consiste nella consegna a domicilio gratuita di nuovi decoder per tutti gli over 70 con reddito pensionistico non superiore a 20mila euro. Per richiederlo è possibile chiamare il numero 800-776 883, recarsi in un ufficio postale o tramite la pagina www.prenotazionedecodertv.it/booking.