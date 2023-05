Studenti, sconti sui mezzi pubblici Boom di richieste: +40% in un anno Il Comune ci mette mezzo milione

Era stato uno degli oggetti di rivendicazione degli studenti universitari. Ne avevano parlato i rappresentanti degli studenti all’incontro in Palazzo Vecchio con il sindaco Dario Nardella.

Non solo i costi degli affitti rischiano di vanificare il diritto allo studio per gli studenti fuori sede, ma anche il costo dei mezzi pubblici. Per questo il sindaco si era impegnato a rafforzare il budget a disposizione per allargare la platea di studenti dell’Università di Firenze che possono ottenere agevolazioni per l’uso del trasporto pubblico, che è un modo per l’amministrazione anche per disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati.

La giunta di Palazzo Vecchio ha approvato, su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, la delibera con cui si proroga una facilitazione già in vigore e molto apprezzata garantendo un esborso aggiuntivo di risorse.

Si tratta dell’accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico nell’area fiorentina per tutti gli studenti in possesso della “Carta dello studente universitario della Toscana”. "Ancora una volta abbiamo confermato l’impegno a coprire con i fondi comunali la quota di riferimento al sistema tramviario come previsto dalla convenzione e indipendentemente dal costo che è aumentato per il maggior numero di utilizzatori – sottolinea l’assessore Giorgetti – Con questa delibera facciamo un passo in più. Per poter confermare la copertura del servizio partecipiamo con un ulteriore contributo di 500mila euro, pari a un terzo delle risorse necessarie per garantire l’utilizzo del trasporto pubblico urbano fino al 20 settembre".

In dettaglio la delibera riguarda lo schema di accordo integrativo relativo al sistema di accesso a tariffa agevolata che fa seguito alla convenzione Regione, Università di Firenze e Azienda regionale per il diritto allo studio del 2018 e che ha visto più rinnovi visto la conferma dell’interesse dei potenziali utilizzatori. Dal punto di vista economico si tratta di un onere aggiuntivo di 500mila euro legato ai maggiori costi del servizio di Autolinee Toscane per effetto dell’aumento degli studenti iscritti sulla piattaforma dell’azienda, passati da 26.847 presi a base del calcolo per l’anno accademico 20212022 (mese di febbraio) a oltre 38mila dell’anno accademico 20222023 (stesso mese). Esborso che si aggiunge agli altri oneri che fanno già capo all’amministrazione per la copertura della quota parte legate all’utilizzo della tramvia.

La Carta dello studente è valida come titolo di viaggio sui mezzi pubblici urbani di Firenze (bus, tramvia, tratta urbana delle ferrovie). Il contributo richiesto agli studenti per la fruizione dei servizi collegati alla carta ammonta a 48 euro, già calcolati sulla tassa di iscrizione. L’abbonamento 202223 è attivo per gli studenti che hanno ricevuto la matricola, pagato le tasse di iscrizione e che hanno effettuato la registrazione sul sito di Autolinee Toscane.