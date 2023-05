Agevolazioni sul pagamento della Tari, via al bando del Comune di Pistoia

Pistoia, 19 maggio 2023 – Sono già arrivati gli F24 per pagare il tributo Tari, la tassa sulla produzione dei rifiuti, e adesso il Comune di Pistoia apre il bando per poter effettuare le consuete agevolazioni sul pagamento delle bollette. Facilitazioni sulle somme di denaro da tirare fuori che riguardano le utenze domestiche ed è rivolto ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 8mila euro. Il beneficio è riconosciuto dal Comune di Pistoia e prevede un fondo massimo di 180mila euro. La graduatoria, stilata seguendo l’ordine crescente del valore Isee dei beneficiari, sarà pubblicata sul sito istituzionale. Le domande possono essere presentate a partire da oggi, mercoledì 17 maggio, fino al 30 giugno unicamente in modalità online attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale presente sul sito del Comune, area ‘Servizi online’, sezione ‘Tributi’: si può accedere attraverso Spid, tessera sanitaria abilitata o carta d’identità elettronica. Come detto, le agevolazioni sul pagamento della Tari riguardano coloro che hanno un’utenza legata ad Alia e con un’attestazione Isee il cui valore sia pari o inferiore a 8mila euro. Ulteriori requisiti e condizioni di partecipazione sono specificati nel bando pubblicato sul sito del Comune di Pistoia. I cittadini che hanno la necessità di una postazione computer possono utilizzare gratuitamente e senza prenotazione, quelle disponibili nella Biblioteca San Giorgio (via Sandro Pertini).

Le postazioni non sono provviste di lettori smart card per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica. Infine, per informazioni sulla compilazione della domanda online si può contattare il numero 0573 371730 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.