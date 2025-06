Magnanensi: "La notizia mi rende felice"

Paolo Magnanensi, ex insegnante alla scuola media Sestini e per due mandati sindaco di Agliana, ha accolto con gioia l’approvazione della mozione che prevede "Il sindaco dei ragazzi e delle ragazze". "Sono felice di apprendere, dalla stampa locale – afferma Magnanensi –, che il consiglio comunale di Agliana ha approvato una mozione, presentata da Pd e Agliana in comune, per avvicinare le nuove generazioni ai temi della cittadinanza attiva e della legalità. Fra le misure previste un regolamento per il ripristino del progetto del “Sindaco dei ragazzi e delle ragazze“. La notizia mi ha reso davvero felice e intendo ringraziare i promotori: Guido Del Fante e Silvia Pieri, per la loro iniziativa che, ora come allora, è finalizzata a dare, alle nuove generazioni, capacità e competenze per capire e affrontare i temi della nostra complessa società. Al contempo – prosegue –, ringrazio tutto il consiglio comunale di Agliana che, avendo approvato la mozione, ha di fatto dato il via al progetto in questione. Progetto – ricorda – che vide la luce nel novembre 1997, appoggiato dall’intero collegio dei docenti della scuola media Bartolomeo Sestini, preside Giulio Simonatti in testa, e che vide la professoressa Fiorenza Ghelardini coordinarlo insieme a me. L’allora sindaco Marco Giunti si rese disponibile e mise, a disposizione dell’iniziativa, la macchina comunale. Le elezioni si svolsero il 15 marzo 1998 – ricorda ancora – e venne eletta Clarissa Lucchesi. Personalmente ritengo il progetto, assieme alle altre iniziative messe in campo, ancora utile alla formazione dei giovani, a offrire loro consapevolezza, capacità e competenze necessarie per leggere la realtà, utile – conclude Magnanensi – a far emergere i loro bisogni e le loro preoccupazioni. Ancora grazie e buon lavoro".

p.s.