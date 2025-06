Musica sul Prato dei Ciclamini. Tornano le serate del World Music

Con gli artisti Amara, Bpm e Ginevra Di Marco con Enzo Avitabile, e Dario Sansone, il prato dei Ciclamini della Villa Medicea La Magia di Quarrata torna ad aprirsi ai suoni della musica del mondo, nelle tre serate dedicate al Quarrata World Music. Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno, il festival estivo, giunto alla quarta edizione, ospiterà alcuni musicisti italiani che combinando diversi stili sperimentano ritmi innovativi mescolati a quelli tradizionali. Ad aprire la rassegna, venerdì 27 giugno, sarà Amara che ripercorrerà in musica, accompagnata da un trio, la sua carriera costellata di grandi successi, raccontandosi al pubblico attraverso canzoni e poesie. Nel suo concerto la cantautrice omaggia anche gli artisti che più di tutti hanno contribuito con influenze e contaminazioni alle sue opere, come Franco Battiato, Gabriella Ferri, Giuni Russo, Fabrizio De Andrè. Sabato 28 giugno i ritmi evocativi di Ginevra Di Marco e Bpm (Ballata Popolare Mistica e anche Battiti al minuto), si intrecciano con la musica dell’ospite d’eccezione Enzo Avitabile. Con loro ci saranno sul palco: Alessandro D’Alessandro (organetto), Andreino Salvadori (chitarre, tzouras ed elettronica), Francesco Magnelli (piano e magnellofoni), Cristiano della Monica (percussioni). Saranno ballate con un ritmo interno che muove, ballate evocative che stanno dentro e fuori dal tempo, dense di ricerca interiore. Infine domenica 29 giugno, il festival chiude in bellezza con il Santo Sud Dario Sansone Ensemble. Una fusione di diverse sonorità, porterà le note della canzone d’autore a spaziare tra le influenze arabe, la pizzica salentina, le risonanze africane e sudamericane, fino a sfociare nella canzone napoletana contemporanea.

Tutti i concerti si terranno alle ore 21,15 nel Prato dei Ciclamini di Villa Medicea La Magia, in via Vecchia Fiorentina Primo tronco numero 63, a Quarrata. L’accesso all’area concerti nella Villa è pedonale. Sono disponibili parcheggi gratuiti nelle aree vicine. Ingresso 10 euro. Posti disponibili 200, posto unico non numerato (senza riduzioni). Prevendita alla Biblioteca Multimediale "Giovanni Michelucci" in Piazza Agenore Fabbri a Quarrata con orario 9-12 dal lunedì al sabato. I biglietti sono inoltre acquistabili online tramite circuito PagoPA: per tutte le informazioni inviare una email a: [email protected]. Il festival è patrocinato dalla Regione Toscana e sostenuto da Toscana Energia.

Daniela Gori