Centri estivi del Comune C’è tempo fino al 31 per fare domanda

Pubblicato l’avviso per ottenere i voucher, le agevolazioni economiche che le famiglie potranno spendere presso uno dei soggetti inseriti nell’elenco degli organizzatori e gestori dei centri estivi che è stato pubblicato sul sito del Comune. Per richiedere i voucher è necessario che il bambino o ragazzo, di età compresa fra 3 e 14 anni, risieda sul territorio comunale e sia iscritto a un centro estivo organizzato da uno degli operatori individuati dal Comune di Lucca. Il voucher viene attribuito sulla base dell’Isee: fino a 20.000 euro, il contributo è pari a 180 euro; con Isee superiore a 20.000 euro e fino a 30.000 euro, il voucher sarà erogabile fino a 110 euro. Domande fino al 31 maggio tramite consegna a mano direttamente all’ufficio Protocollo del Comune in piazza San Giovanni Leonardi, con raccomandata AR o per mail a [email protected]