Bonus cultura, per i nati nel 2004 domande entro il 31 ottobre

Firenze, 13 settembre 2023 – I giovani nati nel 2004 possono fare domanda per ricevere il bonus cultura 18App, che consiste in un contributo di 500 euro da spendere per l'acquisto di libri, biglietti per teatri, cinema e concerti, corsi, abbonamenti a quotidiani e periodici e tanto altro ancora. Per fare domanda, però, manca poco più di un mese e mezzo. La scadenza è fissata infatti per il 31 ottobre 2023. Per spendere il bonus c'è tempo, invece, fino al 30 aprile 2024.

Cos'è il bonus cultura

È un’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani: un buono di 500 euro da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. L’iniziativa, realizzata a partire dal 2016, è ora alla sua settima edizione e destinata a tutti i ragazzi che abbiano compiuto 18 anni nel 2022, residenti in Italia o in possesso, se previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità.

Come richiedere il bonus

Il primo passo da fare per richiedere il bonus è registrarsi entro il 31 ottobre 2023 sul sito www.18app.italia.it, che è anche l'unico strumento digitale per gestire i buoni spesa, utilizzabili fino al 30 aprile 2024. Al sito si accede tramite Spid o Carta di identità elettronica. Una volta registrato, il giovane riceverà un'email di conferma dell'avvenuta registrazione, che va conservata fino alla scadenza entro la quale è possibile spendere il bonus.

Cosa si può comprare

Con il bonus 18app si possono acquistare:

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (per “spettacoli dal vivo” si intendono rappresentazioni svolte in maniera professionale di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti, che avvengono in un contesto unico e non riproducibile con la compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di pubblico. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo);

(per “spettacoli dal vivo” si intendono rappresentazioni svolte in maniera professionale di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti, che avvengono in un contesto unico e non riproducibile con la compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di pubblico. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo); libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

(inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione); biglietti per ingressi a musei, mostre ed eventi culturali , monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

(cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione); corsi di musica ;

; corsi di teatro ;

; corsi di lingua straniera ;

; prodotti dell’editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione. Sono escluse le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere. Non sono acquistabili abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi. Non sono inoltre acquistabili: le opere audiovisive finalizzate alla preparazione a test di ammissione a università o video-corsi che non presentano attinenza con la finalità dell’iniziativa, quali, a titolo meramente esemplificativo, corsi di pilates, yoga, memoria, culinari e opere audiovisive che presentano contenuti di intrattenimento, quali, ad esempio, talent e reality show);

(singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione. Sono escluse le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere. Non sono acquistabili abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi. Non sono inoltre acquistabili: le opere audiovisive finalizzate alla preparazione a test di ammissione a università o video-corsi che non presentano attinenza con la finalità dell’iniziativa, quali, a titolo meramente esemplificativo, corsi di pilates, yoga, memoria, culinari e opere audiovisive che presentano contenuti di intrattenimento, quali, ad esempio, talent e reality show); abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Dove comprare

I prodotti culturali di cui sopra possono essere acquistati nei negozi, fisici e online, che hanno aderito all'iniziativa e che sono elencati qui.