Bonus bollette in scadenza il 30 settembre. In aumento i prezzi del gas

Firenze, 11 settembre 2023 – Si avvicina l'autunno e non è lontano il mese (novembre) in cui in Toscana si riaccenderanno le caldaie. Nel frattempo, i prezzi del gas sono già aumentati e la brutta notizia è che il 30 settembre 2023, in mancanza di proroghe, scadrà il cosiddetto bonus bollette, ovvero le agevolazioni messe in campo dal governo per arginare il caro energia. Dovremmo dire addio all'azzeramento degli oneri generali, alla riduzione dell'Iva al 5% sul gas e al bonus sociale 'rafforzato' per gli utenti a basso reddito? In realtà il governo pare stia studiando nuove misure, come il bonus riscaldamento, che entrerebbero in vigore da ottobre. I tempi sono stretti, però, e nel frattempo i prezzi del gas sono tornati ad aumentare dopo tre mesi consecutivi di calo. Ad agosto 2023 sono cresciuti del 2,3% sul mercato tutelato rispetto a luglio 2023. Un incremento, spiega Arera, l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente, “determinato interamente dall'aumento della spesa per la materia gas naturale”. Per la famiglia tipo, che consuma mediamente 1400 metri cubi annui di gas, si tratta di una spesa di quasi 1.500 euro l'anno, calcolata nel periodo settembre 2022-agosto 2023, anche se in calo del 12% rispetto ai 12 mesi precedenti.

Cosa succederà da ottobre 2023

Una delle ipotesi allo studio del governo è il bonus riscaldamento, agevolazione che sarà differenziata in base alle zone climatiche e che sarà destinata a tutti, senza distinzione di reddito, ad eccezione degli utenti che già ricevono il bonus sociale. In sostanza, è un contributo una tantum che sarà più alto per le famiglie che vivono nelle zone più fredde. La misura, che sarà eventualmente contenuta in un decreto del ministero dell'Ambiente di concerto con il Mef, potrebbe partire da ottobre.

Il bonus sociale

Il bonus sociale ‘potenziato’, destinato a famiglie fino a 15mila euro di Isee o fino a 30mila se con quattro o più figli, e valido sia per la bolletta del gas che della luce, viene risconosciuto automaticamente fino al 31 dicembre 2023. per riceverlo basta avere l’Isee aggiornato annualmente. In mancanza di ulteriori proroghe, dal 1 gennaio 2024 si tornerà alle soglie Isee precedenti del bonus sociale, con tetto massimo di 12mila euro, e quindi la platea dei beneficiari si ridurrà.