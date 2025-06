Quanto deve guadagnare un single per comprare un monolocale in Toscana

Firenze, 23 giugno 2025 – Sempre più persone, in particolare under 35, single e lavoratori autonomi, scelgono di vivere da soli. Ma senza aiuti familiari o risparmi accumulati, l’acquisto della prima casa resta un obiettivo difficile da raggiungere, soprattutto nelle città d’arte e nei centri storici dove i prezzi al metro quadro sono tra i più alti d’Italia. Ma quanto deve guadagnare e quanti soldi deve avere da parte un single per permettersi un monolocale in Toscana? Se lo è chiesto il portale immobiliare Idealista, che ha elaborato un report su redditi minimi richiesti, costi medi degli immobili e risparmi necessari per comprare un appartamento di piccola metratura.

Secondo Idealista, per acquistare un monolocale in Italia, dal valore medio di 92mila euro, serve un reddito netto annuo di almeno 12.960 euro, sufficiente a sostenere una rata mensile del mutuo da 324 euro. A questo si aggiunge un capitale iniziale minimo di 27.600 euro, utile per coprire il 20% di anticipo sull'immobile e circa un 10% di spese accessorie e imposte.

Un monolocale

Ma in Toscana, complici prezzi immobiliari più alti della media, la situazione cambia sensibilmente. Lucca è tra le città più care in Italia: per un monolocale, che costa mediamente 220mila euro, occorrono 31mila euro di stipendio netto annuo e ben 66mila euro di risparmi. Subito dopo c’è Firenze, dove per acquistare un monolocale ci vogliono mediamente 180mila euro, e quindi servono 25.360 euro di reddito netto annuo e 54mila euro di risparmi iniziali.

A Pisa il prezzo medio di un monolocale è di 138mila euro, per cui sono necessari, secondo Idealista, 19.440 euro di reddito netto e circa 41.400 euro di risparmi. A Massa, invece, un monolocale costa in media 110mila euro: servono almeno 15.480 euro di reddito netto e 33mila euro da parte. A Grosseto un monolocale si paga mediamente 100mila euro: il reddito netto minimo necessario è di 14.080 euro, con 30mila euro da mettere da parte per acconto e spese. Il prezzo medio di un monolocale a Prato è di 96mila euro. Un single deve perciò avere 28.800 euro di risparmio iniziale e 13.520 euro di salario netto. A Livorno il costo si aggira sui 90mila euro e quindi il reddito necessario è di 12.680 euro, con risparmi iniziali pari a 27mila euro. Simili i dati per Siena e Arezzo, dove il prezzo di un monolocale oscilla tra 85mila e 88mila euro: in entrambi i casi è richiesto un reddito minimo di 11.960 euro e un capitale iniziale di circa 25.500 euro.