Bonus scuola a Rignano: tempo fino al 22 settembre

Entro il 22 settembre è possibile richiedere per i cittadini di Rignano il contributo scolastico regionale finalizzato all’acquisto di libri di testo o altro materiale didattico e per servizi. Può fruirne ogni studente con meno di 20 anni iscritto a una scuola secondaria di primo o secondo grado o a un percorso di istruzione e formazione professionale in una scuola o un’agenzia formativa accreditata. Per accedere al bonus, l’Isee familiare non deve essere superiore a 15.748,78 euro. Il contributo va da un minimo di 130 euro a un massimo di 300 euro. Le richieste vanno presentate per sola via telematica con moduli e dettagli sul sito del Comune. A fine ottobre sarà pubblicata la graduatoria provvisoria degli idonei; il 15 novembre arriverà la graduatoria definitiva con erogazione del bonus da parte del Comune dai finanziamenti ottenuti dalla Regione.