Enrico e Benedetta, la scelta sembra scontata. Divorzieranno? Matrimonio a Prima Vista, il finale

Pistoia, 17 aprile 2024 – Una scelta che appare scontata, anche se le sorprese nel programma non mancano mai. La stagione 9 di Matrimonio a Prima Vista è alla sua puntata finale. Le tre coppie, dopo tre mesi dal matrimonio, dovranno scegliere se restare insieme oppure dividersi, divorziare e restituire le fedi agli esperti.

Il focus è ovviamente su una delle coppie più tormentate di queste nove stagioni. Quella formata dai toscani Enrico e Benedetta. Lui di Pistoia, impiegato di banca, 43 anni. Lei di Lamporecchio, 34 anni, impiegata in un negozio di articoli sportivi. Nella puntata in onda mercoledì 17 aprile alle 21.30 dovranno prendere la decisione finale. Sembra, secondo molti fan del programma, una scelta abbastanza obbligata.

Enrico e Benedetta, la coppia toscana di Matrimonio a Prima Vista (Fonte: Real Time)

La loro incompatibilità li ha resi una delle coppie più burrascose di tutte le stagioni. I pesanti litigi durante il viaggio di nozze a Fuerteventura si sono infatti ripercossi al ritorno a casa: i due infatti non hanno di fatto mai convissuto, pur essendo la convivenza uno dei momenti più importanti nell’economia dell’esperimento.

Nessuno dei due, secondo gli esperti, ha voluto guardare più in là delle apparenze, mettendosi in ascolto dell’altro. Anzi il muro alzato è apparso giorno dopo giorno completamente invalicabile. Tanto che per la prima volta, durante un colloquio per aiutare la coppia, l’esperta Nada Leofreddi, sessuologa, ha alzato le mani e ha abbandonato la riunione.

La cerimonia di matrimonio tra Enrico e Benedetta è andata molto bene, con grande armonia anche tra le rispettive famiglie. Poi i primi problemi, le accuse di lei a lui di immaturità e quelle di lui a lei di scarsa empatia. Da qui appunto la decisione di non convivere, con solo un paio di incontri per cercare di chiarire una situazione rimasta però nebulosa. Anche la reunion con le altre due coppie (Ilaria e Giuseppe, Stefania e Roberto, tutti del nord Italia) non ha portato a nessuna scintilla o cambio di rotta. Divorzieranno definitivamente? O il colloquio finale con gli esperti scombinerà le carte?