A Matrimonio a Prima Vista c’è anche una coppia toscana: chi sono Enrico e Benedetta

Pistoia, 3 marzo 2024 – Cercano l’amore e lo fanno nel programma tv di Real Time che in questi ultimi anni ha fatto discutere ma ha realizzato anche il pieno di ascolti. A Matrimonio a Prima Vista, nella nona edizione del programma in cui due sconosciuti accettano di sposarsi conoscendosi solo all’altare quest’anno c’è una coppia toscana.

Lei di Lamporecchio, lui di Pistoia. E’ una sorta di “commissione” di esperti a scegliere tre coppie nel mare magnum di candidature che ogni anno arrivano alla produzione. Coppie che sulla carta, dopo una serie di colloqui e prove attitudinali, sembrano compatibili.

Benedetta Campigli, 34 anni, di Lamporecchio appunto e Enrico Bonechi, 43 anni pistoiese una sfida l’hanno già vinta: quella della simpatia. Complici i parenti, nella prima puntata la cerimonia è contornata da battute in pieno stile toscano. Con un simpatico incontro tra lo stesso Bonechi e la sua futura suocera, mamma di Benedetta, poco prima del “sì”.

C’è da attendere martedì 6 marzo per la messa in onda, su Real Time, alle 21.20, della prima puntata della nona edizione. Le cui puntate intanto sono però disponibili per gli abbonati sull’app D+, che raccoglie i programmi dei canali Discovery. Per questo in molti hanno già visto i protagonisti.

E’ una stagione speciale di Matrimonio A Prima Vista: per la prima volta la produzione dà spazio anche a coppie ben oltre i trent’anni, aprendo anche a chi è già stato sposato e vuole rifarsi una vita. Non è il caso dei due toscani. Che cercano appunto l’amore della vita. Gli esperti, la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e l'esperto di comunicazione Andrea Favaretto hanno dunque scelto di unire in matrimonio Enrico e Benedetta.

Lui lavora in banca, mentre lei in una catena di articoli sportivi. Sboccerà l’amore? La coppia, come le altre, affronterà in tre mesi le varie fasi: il matrimonio, il viaggio di nozze, il ritorno a casa e quindi l’inizio della nuova vita. Al termine dei tre mesi decideranno se continuare o divorziare.