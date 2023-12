Matrimonio a prima vista, a Firenze il ritrovo dei partecipanti di tutte le edizioni

Firenze, 4 dicembre 2023 – Un programma che fa da sempre discutere ma che ha sempre avuto un ottimo seguito, soprattutto sui social. Matrimonio a Prima Vista, il docu-reality di Real Time, è arrivato alla sua undicesima edizione e sembra godere di ottima salute.

Le tre coppie che in ogni stagione vengono formate dagli esperti e che poi dovranno sposarsi “al buio”, senza aver conosciuto prima il partner, hanno vissuto fortune alterne. La maggior parte ha divorziato, ma c’è chi ha trovato nell’altro il compagno di una vita.

E i partecipanti di tutte le edizioni si sono ritrovati a Firenze nel weekend 2-3 dicembre per una reunion informale. Telecamere spente, solo la voglia di stare insieme.

In questi anni i vari partecipanti delle stagioni hanno fraternizzato tra di loro, avendo vissuto, pur in periodi diversi, momenti molto intensi, a tratti anche particolarmente difficili durante la registrazione del programma. Cambiare vita, lasciare quella da single e iniziare quella di coppia, per giunta sotto l’occhio delle telecamere, non è mai stato facile per i partecipanti.

L’incontro di Firenze è stato ampiamente raccontato sui social. Molti dei partecipanti, una volta terminato il programma, hanno velocemente conquistato grande popolarità sui social. Non tutti hanno potuto raggiungere il capoluogo toscano. Alla riunione c’era, tra l’altro, l’unica coppia ancora sposata e che ha avuto un figlio: si tratta dei romani Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, arrivati nel capoluogo toscano con il loro bebé.

C’erano, tra gli altri, Sonia Liverani e Alberto Miliziano, l’unica coppia ancora insieme dell’edizione appena terminata. Sempre dall’undicesima edizione erano a Firenze Gianna Di Rosa, che non ha proseguito la relazione con Juanchi Sanchez e Alessandro D’Agate.

Delle vecchie edizioni si sono rivisti Rossella Gatta, della terza edizione, Alex Balbo, della nona edizione. Ma c’erano anche il siciliano Salvatore Bonfiglio, della sesta edizione. Della quinta edizione era a Firenze Sitara Rapisarda. Dalla seconda edizione, quella andata in onda del 2017, c’era Francesca Musci. Il gruppo ha pranzato insieme nella giornata di domenica. A chiudere l’incontro, una foto ricordo finale.

Francesco Marinari