Clamoroso a Matrimonio a Prima Vista, la coppia toscana fa infuriare gli esperti

Pistoia, 5 aprile 2024 – E’ la prima volta che accade nelle nove stagioni di Matrimonio a Prima Vista. Una coppia così caratterizzata da litigi e incomunicabilità da far abbandonare a uno dei tre esperti incaricati di formare le coppie la puntata.

Accade per Enrico Bonechi e Benedetta Campigli, lui di Pistoia, lei di Lamporecchio. E’ la coppia toscana tra le tre che compongono la nona stagione del fortunato programma di Real Time.

Una coppia che fin dai primi momenti successivi al matrimonio ha mostrato certo poca compatibilità. Ma lo scarso impegno nel provare a trovare una via di dialogo ha fatto infuriare uno dei tre esperti, la psicoterapeuta Nada Lofreddi.

Quando le cose in una coppia non vanno la stessa Lofreddi, Mario Abis, sociologo e Andrea Favaretto, esperto di comunicazione, intervengono per cercare di ricomporre i litigi o dare suggerimenti su come superare gli ostacoli.

Ma durante il colloquio con la coppia toscana nella quinta puntata è accaduto qualcosa fin qui mai accaduto nelle nove stagioni. Lofreddi ha contestato ai due lo scarso impegno nel trovare un modo per comunicare e la scarsa fiducia nei confronti degli esperti. "Non sono vostra madre, sono una psicoterapeuta e sono qui in questa veste”, ha detto la psicoterapeuta.

Per questo ha deciso di lasciare la registrazione. E’ forse in quel momento che Enrico e Benedetta hanno capito di aver tirato troppo la corda, di aver portato la loro incomunicabilità al limite. “Che figura”, hanno detto riflettendo nella fase finale della puntata. E in effetti i loro litigi hanno caratterizzato questa stagione.

“E’ la prima volta che un esperto fa un gesto del genere”, ha detto il sociologo Andrea Favaretto, anche lui presente all’incontro, visibilmente imbarazzato, facendo così capire ai ragazzi le loro responsabilità per quando accaduto. Le valutazioni degli esperti sono di solito sempre molto misurate e tendono a venire comunque incontro ai concorrenti nel desiderio di aiutarli. Per la prima volta non è stato così.

Già il viaggio di nozze dei due nell’isola di Fuerteventura, nell’arcipelago delle Canarie, è stato burrascoso. I ragazzi non hanno neanche provato la convivenza post viaggio, che è una fase importante del programma. Benedetta Campigli è impiegata in una catena di articoli sportivi. Mentre Enrico Bonechi lavora in banca. Nonostante la loro partecipazione sia stata anomala e incompleta, i due hanno poi partecipato alla reunion delle tre coppie, che in un weekend si confrontano sul cammino fatto fin qui.

Le candidature di Benedetta e Enrico sono arrivate, per la nona stagione, insieme ad altre centinaia. Il lavoro dei tre esperti va avanti per tutto l’anno ed è finalizzato a comporre le tre coppie seguendo i profili psicologici di donne e uomini che si sottopongono ai provini.

In questa stagione la novità era che potevano partecipare anche coppie con alle spalle altri matrimoni. Matrimonio a Prima Vista va in onda ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time.

La stagione è ormai verso la chiusura. Mancano un paio di puntate alla fine. Nell’ultima tutte le coppie decideranno se rimanere insieme oppure separarsi.