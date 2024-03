Una coppia ’speciale’. Benedetta ed Enrico protagonisti in tv: "Cerchiamo l’amore"

Benedetta Campigli di Lamporecchio ed Enrico Bonechi di Pistoia sono i fra i protagonisti della nona stagione di ’Matrimonio a Prima Vista’. Entrambi sono in cerca dell’amore e lo fanno nel programma tv di Real Time che in questi ultimi anni ha fatto discutere, ma ha realizzato anche il pieno di ascolti. Benedetta ed Enrico sono due persone che non si conoscono e nel programma accettano di sposarsi conoscendosi solo all’altare..

Quest’anno la commissione di esperto che sceglie i protagonisti di ’Matrimonio a Prima Vista’ ha puntato sulla Toscana e sue due personaggi del nostro territorio che, dopo una serie di colloqui e prove attitudinali, sembrano compatibili.

Benedetta Campigli, 34 anni impiegata in una catena di articoli sportivi, ed Enrico Bonechi, 43 anni operatore di banca, hanno già fatto parlare di sé nel corso della prima puntata che andrà in onda domani sera su Real Time alle 21.20. Battute e risate, complici i parenti, nella cerimonia. D’altronde siamo toscani...

È una stagione speciale di ’Matrimonio A Prima Vista’: per la prima volta la produzione dà spazio anche a coppie ben oltre i trent’anni, aprendo anche a chi è già stato sposato e vuole rifarsi una vita. Non è il caso dei due toscani. Che cercano appunto l’amore della vita.

Gli esperti, la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto hanno dunque scelto di unire in matrimonio Enrico e Benedetta. Sboccerà l’amore? La coppia, come le altre, affronterà in tre mesi le varie fasi: il matrimonio, il viaggio di nozze, il ritorno a casa e quindi l’inizio della nuova vita. Al termine dei tre mesi decideranno se continuare o divorziare.

Francesco Marinari