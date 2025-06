Ispettori Alia da luglio a Buggiano. Quattro progetti contro degrado inciviltà e abbandono dei rifiuti

Ispettori ambientali di Alia Multiutility anche nel Comune di Buggiano. A partire da luglio entreranno in servizio queste figure che operano in stretta sinergia con la polizia municipale su progetti mirati e che svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle normative ambientali e il mantenimento del decoro urbano. "Sono azioni che nascono da atteggiamenti condivisi, ma anche dall’attenzione e dalla sensibilità per ciò che ci circonda. Questa iniziativa rafforzerà il senso civico – commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility –. Come già accaduto in altre realtà in Toscana, gli ispettori ambientali contribuiranno a migliorare la qualità della vita del territorio".

Buggiano, da anni, figura tra i comuni virtuosi in tema di raccolta differenziata. Secondo i dati certificati dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse della Toscana, si attesta sull’altrettanto 80 per cento di recupero selezionato dei rifiuti, come hanno confermato ieri in una conferenza stampa il sindaco Daniele Bettarini e l’assessore all’ambiente Giovanna Bagnatori. Che hanno anche puntualizzato il meccanismo in base al quale i residenti che smaltiscono l’immondizia correttamente ottengono benefici in bolletta nell’anno successivo. "Non solo – ha aggiunto il primo cittadino – presto ci sarà anche una premialità da parte del Comune. Voteremo la delibera in consiglio comunale". Insomma, chi ben smaltisce potrebbe ricevere un doppio abbattimento sui costi del servizio. Oltre tutto, c’è la Aliaapp che serve per seguire in modo dettagliato servizi e tariffe con un apposito simulatore.

Quattro i servizi in campo a Buggiano che saranno svolti dagli ispettori ambientali: Buggiano pulita, pronto intervento ambientale, controlli anti-abbandono, controlli in centro storico. Questa vigilanza servirà a disincentivare l’abbandono sul territorio di ingombranti o rifiuti di altro genere affinché non si creino punti di discariche abusive.

"È fondamentale che la battaglia quotidiana degli ispettori ambientali contro l’abbandono dei rifiuti e contro i comportamenti incivili sia sostenuta dal senso civico dei cittadini", ha precisato Simone Boschi, direttore dell’area controllo e rendicontazione servizi di Alia. "Oggi grazie ad Aliapp, la nuova app di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android, gli utenti, con pochi semplici tap sul loro smartphone, possono segnalare i rifiuti abbandonati, indicando il luogo dell’abbandono, allegando la foto dei rifiuti e ricevendo un feedback".

Vari e articolati i compiti degli ispettori ambientali, che nei primi sei mesi del 2025, nei territori gestiti da Alia, hanno complessivamente effettuato circa 32.000 controlli ed elevato più di 1.011 verbali, per un controvalore di oltre 152.000 euro. Lo scorso anno le multe avevano toccato quota 385.000 euro.

Giovanna La Porta