Degrado nel verde pubblico, I residenti lanciano un appello: “Basta inciviltà in piazza Iozzelli”

Monsummano Terme, 19 agosto 2025 – In principio erano le esibizioni di boxe al verde pubblico, poi le notti insonni a causa degli schiamazzi e dei motorini truccati e ora i vandalismi in piena zona residenziale. A testimoniarlo sono i residenti del triangolo del centro che parte da piazza Gentili nella zona del campo sportivo Loik, prosegue sull’altro lato al parco Aldo Moro e sfocia in piazza Iozzelli, ad esso adiacente. Una piccola porzione di territorio perimetrata da abitazioni e villette a schiera a veramente due passi dal centro cittadino e che è collegata con un ponticino di legno al verde pubblico Aldo Moro, già più volte teatro, come le segnalazioni dei residenti indicano, di incuria e vandalismi.

Questa volta a farsi vivi sono i residenti di piazza Iozzelli però che, non sapendo come combattere il degrado e ripristinare una situazione più consona a una zona residenziale, hanno deciso intanto di lanciare un appello sui social ai genitori dei giovani che bazzicano la zona. “Basta inciviltà in piazza Iozzelli – scrivono –. Ogni giorno, la piazzetta Iozzelli viene trasformata in una discarica a cielo aperto: cartacce, contenitori di cibo, bottiglie abbandonate, sporcizia ovunque. I protagonisti? Ragazzi e adolescenti che si ritrovano qui, lasciando dietro di sé solo degrado. E chi ne paga le conseguenze? Gli anziani, che non possono più sedersi sulle panchine all’ombra, come facevano ogni estate”.

I residenti hanno segnalato il problema al Comune e ai Carabinieri, senza alcuna risposta. “Non è solo una bravata – prosegue il messaggio –. È mancanza di educazione, di rispetto, di civiltà. Se i vostri figli non sanno comportarsi in uno spazio pubblico, siete voi a dover intervenire. Non aspettate che lo faccia qualcun altro. Non aspettate che la piazza diventi invivibile. La piazza è di tutti. Non è una pattumiera. Pretendiamo rispetto. Pretendiamo responsabilità. E se non arriva, continueremo a denunciare, a documentare, a far sentire la nostra voce. Basta silenzio. Basta sporcizia. Basta menefreghismo”. Intanto le segnalazioni di maleducazione arrivano anche dai giardini di Bizzarrino e perfino da Cintolese tra la chiesa e il cimitero, mentre serpeggia la domanda di chi siano figli questi ragazzi a cui fanno riferimento le lamentele.

Arianna Fisicaro