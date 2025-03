Marco Masini torna in tour per festeggiare i 35 anni di carriera. Le tappe toscane

Firenze, 28 marzo 2025 – Marco Masini celebra i suoi 35 anni di carriera con un tour speciale che lo porterà in tutta Italia da luglio a dicembre 2025. Tra le tappe più attese ci sono quelle toscane, terra natale dell'artista, che daranno ai fan l'occasione di rivivere i successi che hanno segnato intere generazioni.

Il tour "Ci vorrebbe ancora il mare" partirà il 5 luglio da Piacenza e toccherà numerose città italiane, culminando con tre date nei grandi palasport: il 18 ottobre a Roma, il 24 ottobre a Milano e il 25 ottobre a Firenze, al Nelson Mandela Forum.

Le tappe toscane saranno protagoniste dell’estate con tre nuove date: l'8 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (Li), il 20 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano (Gr) e il 3 settembre in piazza dei Cavalieri a Pisa. A queste si aggiungono il concerto del 6 agosto alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lu) e quello del 20 novembre al Teatro Verdi di Montecatini (Pt).

I biglietti per le nuove date sono disponibili dal 28 marzo in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club dalle ore 12 e dalle ore 15 su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Con questo tour, Masini ripercorrerà i brani che hanno segnato la sua carriera, da "Disperato" (con cui vinse Sanremo Giovani nel 1990) a "Ci vorrebbe il mare", passando per hit indimenticabili come "T'innamorerai", "Bella Stronza", "Perché lo fai" e "L'uomo volante" (brano vincitore di Sanremo 2004). Oltre ai brani che sono diventati classici della musica italiana, il cantautore e cantastorie porterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “10 Amori”, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e disponibile in vinile, cd e sulle piattaforme digitali (MarcoMasini.lnk.to/10AmoriPR).

«Dicono che il tempo è imprendibile, perché il passato non è più e il futuro non è ancora. Ma ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive e la musica di domani prende forma – afferma Marco Masini – .Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale. In ogni teatro, in ogni palazzetto, in quegli occhi e in quelle voci che si ritroveranno, faremo di nuovo la magia: il passato che ritorna, il futuro da immaginare, il presente da vivere intensamente».