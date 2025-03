Versiliana anni ’80. Da Diego Abatantuono al mitico Tony Hadley

C’è tanta atmosfera anni ’80 nel programma elaborato dalla Fondazione Versiliana. Basta scorrere l’elenco degli artisti già messi a contratto per farsene un’idea. Dall’esordio del 12 luglio con il musical "Sapore di mare" (con Paolo Ruffini e Fatima Ttrotta) ad Alice canta Battiato con "Eri con me" (26 luglio), dal tributo agli Abba (1° agosto) ai Dire Straits Legacy, ma senza il cantante e chitarrista Mark Knopfler (9 agosto). E poi ancora Patty Pravo (12 agosto), il re del cinema horror Dario Argento nell’ambito di "Pietrasanta Cult" (23 agosto), la leggenda del pop Tony Hadley, ex leader degli Spandau Ballet, con la sua Th band (27 agosto), e tanti altri.

Non solo amarcord, ma anche tanti nomi che hanno attraversato gli ultimi due-tre decenni, tra cui Elio (senza le Storie Tese) con "Quando un musicista ride" (25 luglio), lo storyteller Federico Buffa con "La milonga del Fútbol" (17 agosto), Umberto Galimberti con "Il bene e il male" (29 agosto), Diego Abatantuono che duetterà con Ale e Franz (data da definire), Marco Masini (6 agosto), Nek (13 agosto), Paolo Hendel (17 luglio). Venendo ai giorni nostri, ci sarà la prima nazionale de "La Zanzara tour" con Giuseppe Cruciani e David Parenzo (20 luglio), il re dei "pacchi" Stefano De Martino con "Meglio stasera" (27 luglio), il reduce di Sanremo Simone Cristicchi con "Dalle tenebre alla luce" (2 agosto), Roberta Bruzzone con "Genitori sull’orlo di una crisi di nervi" (7 agosto), Serena Rossi con "SereNata a Napoli" (10 agosto), il comico Andrea Pucci con "Amo l’estate" (14 e 16 agosto) e altri ancora.

Completano il quadro gli incontri al "Caffè", coordinati dal giornalista Alessandro Sallusti e ancora in fase di allestimento, i laboratori alla Versiliana dei piccoli con spettacoli che spaziano da "Pierino e il lupo" (18 giugno) a "Il Mago di Oz" (2 luglio), passando per "I tre porcellini" (30 luglio) e la proiezione di film iconici del calibro di "E.T.", "Toy Story" e "Chi ha incastrato Roger Rabbit". Spettacolo ma anche tanta arte, in particolare l’installazione della pluripremiata Marinella Senatore. La Villa ospiterà invece una selezione di opere di giovani artisti emergenti italiani e internazionali, con una particolare attenzione ai talenti toscani, a sottolineare il legame del festival con il territorio. La realizzazione della programmazione di mostre e installazioni è curata da Umberta Gnutti Beretta, che ha supportato il segmento artistico.

La presidente della Fondazione Versiliana Paola Rovellini, che ha accettato questo nuovo incarico soltanto pochi mesi fa, ha già le idee chare e non vede l’ora di partire. Ieri mattina, alla Green House, è stata lei la padrona di casa che ha annunciato la sinergia con Forte dei Marmi e Viareggio. "Abbiamo deciso di unire le forze – ha spiegato – e di offrire una stagione ricca di eventi: si preannuncia un’estate memorabile. Inoltre dal 2026, e per il successivo triennio, continueremo a fare un calendario congiunto dei tre festival. Questa alleanza si esprime anche in questa prima conferenza stampa congiunta in cui abbiamo voluto presentare una panoramica di quelli che saranno gli eventi estivi delle tre realtà. È chiaro – prosegue Rovellini – che ci saranno simultaneità, ma lo sforzo è stato quello di proporre eventi rivolti a pubblici diversificati e che non creassero quindi concorrenze. La Versiliana ha delle peculiarità che non interferiscono con la programmazione del Festival Puccini ed anche per quanto riguarda la musica leggera che ci assimila a Villa Bertelli, abbiamo lavorato per programmare eventi che richiamassero pubblici diversi".