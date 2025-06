Isola d’Elba, è Sansone la spiaggia italiana migliore per l’estate 2025. Ecco perché

Livorno, 23 giugno 2025 – La spiaggia di Sansone, sull’Isola d’Elba, è la migliore d’Italia per rapporto qualità-prezzo secondo la classifica 2025 stilata dalla piattaforma di prenotazione Omio, che ha analizzato 75 tra le spiagge più popolari d’Europa. La perla toscana si piazza al sesto posto a livello internazionale, guadagnando tre posizioni rispetto al 2024 e confermandosi come una delle mete più apprezzate per le vacanze estive.

Nella classifica generale, al primo posto c’è Playa de las Teresitas a Tenerife, seguita da Las Canteras, sempre alle Canarie, e dalla spiaggia di Kleopatra in Turchia. Ma l’Italia si difende bene con diverse presenze, tra cui Sansone, Rimini (12esima) e Monterosso.

Il report di Omio, che ogni anno confronta prezzi, recensioni, comfort e temperature medie, incorona la spiaggia elbana per il giusto equilibrio tra bellezza naturale e costi accessibili: un lettino costa in media 20 euro al giorno, un gelato 2,80 euro, 3 euro un caffè freddo, 7 euro una birra, mentre una notte in hotel si aggira intorno ai 150 euro. La temperatura del mare, piacevole, è di circa 25 gradi centigradi.

Nel confronto nazionale, l’Elba batte anche località iconiche come Capri e la Costiera Amalfitana, dove i prezzi degli hotel e dei servizi balneari sono decisamente più alti. Rimini si segnala invece per una netta risalita in classifica, passando dal 31esimo posto nel 2024 al 12esimo nel 2025, grazie a tariffe alberghiere contenute (91 euro a notte in media) e a recensioni molto positive, comprese quelle generate da sistemi di intelligenza artificiale. Al 28esimo posto c’è invece Monterosso al Mare, in provincia di La Spezia, dove restano competitivi i prezzi del gelato: 2,50 euro di media. Più alto il costo medio del soggiorno di una notte: 183 euro.

L’intelligenza artificiale promuove Sansone

Omio ha introdotto quest’anno anche un punteggio generato da un sistema Ai, che valuta fattori come qualità della sabbia, servizi nelle vicinanze, onde e accessibilità. La spiaggia di Sansone ha ottenuto un punteggio di 76/100. Per confronto, Playa de las Teresitas ha totalizzato 96/100.

L’elenco completo delle 75 spiagge europee analizzate, con i dati su prezzi, clima e valutazioni AI, è disponibile su omio.it/c/le-migliori-spiagge-in-europa.